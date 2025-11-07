Hindustan Hindi News
अनुनय सूद के निधन के बाद आरजे महवश ने दिखाया आखिरी चैट, दिल चीर रहा गर्लफ्रेंड शिवानी का मैसेज

संक्षेप: ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर अनुनय सूद के निधन की वजह पता नहीं चल पाई है। उस बीच उनके करीबियों के इंस्टाग्राम पोस्ट लोगों को इमोशनल कर रहे हैं। अनुनय की गर्लफ्रेंड सदमे में हैं वहीं आरजे महवश ने उनके साथ आखिरी चैट शेयर की है।

Fri, 7 Nov 2025 10:17 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जानने वाले इस खबर से शॉक्ड हैं। निधन के वक्त वह लास वेगस में थे और मौत की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। अनुनय की दोस्त आरजे महवश ने उनसे आखिरी बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। साथ ही लिख है कि दो दिन पहले ही बात हुई थी। अनुनय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने भी दिल चीरने वाला मैसेज लिखा है।

महवश ने साझा की चैट

अनुनय के निधन की खबर 6 नवंबर को आई। उनके इंस्टाग्राम पर घरवालों ने एक नोट पोस्ट किया था। खबर मिलने के बाद उनके करीबी दुख जता रहे हैं। राजे महवश ने लिखा है, अनुनय मेरा दिल डूब रहा है। तुम कैसे कुछ दिन पहले F1 ट्रिप प्लान कर रहे थे, मैं कितने भारी दिल के साथ ये वॉइस नोट फिर से सुन रही हूं। एक जिंदादिल इंसान, हमेशा हंसने-खिलखिलाने वाला, अब तक यकीन नहीं हो रहा। अभी तो मैसेज कर रहा था यार, लास वेगस से तू। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले दोस्त। किसी की लाइफ का कुछ नहीं पता है, प्लीज बस सबके साथ बहुत अच्छे से रहो। किसी का दिल मत दुखाओ। तुम जाओ तो लोग तुम्हें अनुनय के तरह याद करें सिर्फ अच्छा।

अनुनय की याद में पोस्ट

गर्लफ्रेंड का बुरा हाल

अनुनय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड शिवानी परिहार ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम चले गए। मेरा दिल भारी हो रहा है और आसपास हर चीज खाली लग रही है। तुम मेरे इंसान थे, मेरा सेफ प्लेस, मेरी जिंदगी, मेरा सबकुछ। मुझे नहीं पता कि खुद को कैसे समझाऊं- यह सच नहीं लग रहा। हर छोटी चीज तुम्हारी याद दिला रही है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे मैसेज... सब कुछ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना आगे कैसे बढ़ूं। एक पल हम अपना जीवन प्लान कर रहे थे अब मैं यहां समझने की कोशिश कर रही हूं कि तुम्हारे बिना कैसे जिऊं। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगी, भले तुम यहां नहीं हो। तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। RIP

