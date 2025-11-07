अनुनय सूद के निधन के बाद आरजे महवश ने दिखाया आखिरी चैट, दिल चीर रहा गर्लफ्रेंड शिवानी का मैसेज

संक्षेप: ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर अनुनय सूद के निधन की वजह पता नहीं चल पाई है। उस बीच उनके करीबियों के इंस्टाग्राम पोस्ट लोगों को इमोशनल कर रहे हैं। अनुनय की गर्लफ्रेंड सदमे में हैं वहीं आरजे महवश ने उनके साथ आखिरी चैट शेयर की है।

ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जानने वाले इस खबर से शॉक्ड हैं। निधन के वक्त वह लास वेगस में थे और मौत की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। अनुनय की दोस्त आरजे महवश ने उनसे आखिरी बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। साथ ही लिख है कि दो दिन पहले ही बात हुई थी। अनुनय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने भी दिल चीरने वाला मैसेज लिखा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महवश ने साझा की चैट अनुनय के निधन की खबर 6 नवंबर को आई। उनके इंस्टाग्राम पर घरवालों ने एक नोट पोस्ट किया था। खबर मिलने के बाद उनके करीबी दुख जता रहे हैं। राजे महवश ने लिखा है, अनुनय मेरा दिल डूब रहा है। तुम कैसे कुछ दिन पहले F1 ट्रिप प्लान कर रहे थे, मैं कितने भारी दिल के साथ ये वॉइस नोट फिर से सुन रही हूं। एक जिंदादिल इंसान, हमेशा हंसने-खिलखिलाने वाला, अब तक यकीन नहीं हो रहा। अभी तो मैसेज कर रहा था यार, लास वेगस से तू। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले दोस्त। किसी की लाइफ का कुछ नहीं पता है, प्लीज बस सबके साथ बहुत अच्छे से रहो। किसी का दिल मत दुखाओ। तुम जाओ तो लोग तुम्हें अनुनय के तरह याद करें सिर्फ अच्छा।



