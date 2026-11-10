टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 5 पर बिग बॉस, जानिए इस हफ्ते कौन सा शो रहा नंबर वन
टॉप 10 टीवी शोज की लिस्ट में सबसे नीचे रही 'अनुपमा'। सलमान खान का शो 5वें नंबर पर, तो फिर इस हफ्ते नंबर वन कौन?
बड़े पर्दे का भले ही अपना मजा है, लेकिन आज भी टीवी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का रूटीन जरिया बना हुआ है। पहले जहां ऑडियंस अपने पसंदीदा शोज को टीवी पर एक तय वक्त पर एन्जॉय किया करती थी, वहीं आज ओटीटी भी उनके लिए एक सहूलियत भरा विकल्प बनकर उभरा है। टीवी और ओटीटी पर भले ही मनोरंजन के ढेरों ऑप्शन्स अवेलिबल हैं, लेकिन हर शो हमेशा टीआरपी और पॉपुलैरिटी की लिस्ट में नंबर वन नहीं रहता। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते टॉप 10 शोज की लिस्ट में कौन किस पोजिशन पर रहा।
टॉप 10 लिस्ट में सबसे नीचे ये शो
लिस्ट की शुरुआत नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस हफ्ते का टॉपर टीवी शो कौन सा रहा है। लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा टीवी सीरियल अनुपमा इस हफ्ते लिस्ट में सबसे नीचे रहा है। एक ही जैसी कहानी और उसमें भी आने वाले लगभग एक जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से अब दर्शक दूसरे शोज की तरफ रुख करने लगे हैं। जीटीवी पर आने वाला सीरियल वसुधा लिस्ट में नंबर 9 पर है और कई सालों से टीवी पर आ रहा सीरियल "ये रिश्ता क्या कहलाता है" नंबर 8 पर है।
इस पोजिशन पर आया 'बिग बॉस'
कलर्स टीवी का सीरियल मन्नत इस हफ्ते भी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 7 पर है और इसके ठीक ऊपर नंबर 6 पर काबिज है कलर्स टीवी का ही शो 'तू जूलिएट जट्ट दी'। टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन भले ही दर्शकों को पसंद आ रहा है, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में यह सिर्फ 5वीं पोजिशन तक ही आ पाया है। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो को मात दी है स्टार प्लस के सीरियल 'तुम देना साथ मेरा' ने। सलमान के शो से ऊपर यह सीरियल नंबर 4 पर काबिज है।
टॉप 3 में इन शोज को मिली जगह
अब बात करते हैं इस हफ्ते के टॉपर सीरियल्स की, जो कि टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 3 के भीतर हैं। नंबर 3 पर है कलर्स टीवी का सीरियल 'सेहर होने को है'। अनुपमा और YRKKH की घटती पॉपुलैरिटी के बीच यह सीरियल लोगों को खूब पसंद आया है। लिस्ट में नंबर 2 पर इस हफ्ते कलर्स टीवी का शो 'शायद यही है प्यार' ने जगह पक्की की है। टॉप 10 की लिस्ट में जो धारावाहिक इस हफ्ते नंबर 1 पर आया है, उसका नाम है 'ये फितूर तेरा'। स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर यह सीरियल दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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