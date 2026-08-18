Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दर्शकों ने OTT पर सबसे ज्यादा क्या देखा? आ गई टॉप 10 लिस्ट, जानिए नंबर वन पर कौन?

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Top 10 Most Watched: इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई चीजों की लिस्ट में दर्शकों ने किसे बनाया अपनी पहली पसंद? चलिए इस टॉप 10 लिस्ट के जरिए समझते हैं जवाब।

Top 10 Most Watched
ओटीटी पर 10 सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में, सीरीज और शोज की लिस्ट में कौन रहा विनर? चलिए जानें।

ओटीटी की दुनिया में ट्रेंड बहुत तेजी से बदलता रहता है। यही वजह है कि हर हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट बदल जाती है। इस हफ्ते दर्शकों ने OTT पर क्या चीजें सबसे ज्यादा देखीं इसकी लिस्ट ऑरमैक्स मीडिया ने जारी कर दी है। अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से लेकर टीवी सीरियल 'अनुपमा' तक, और 'खतरों के खिलाड़ी' से लेकर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा तक' इस हफ्ते टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन कौन से सीरियल, मूवी, गेम या रियलिटी शो को कौन सी पोजिशन मिली है, चलिए जानते हैं।

बॉटम 3 में आए ये कुछ नाम

लिस्ट में सबसे नीचे, यानि नंबर 8 से नंबर 10 के बीच दो वेब सीरीज और एक मशहूर टीवी शो रहा है। ओटीटी पर 10 सबसे ज्यादा देखी गई प्रॉपर्टीज की लिस्ट में नंबर 10 पर जियो हॉटस्टार का शो 'हाउस ऑफ द ड्रैगन्स' है। शो का सीजन 3 लोगों को खूब पसंद आया है। रुपाली गांगुली का जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होने वाला टीवी सीरियल 'अनुपमा' लिस्ट में नंबर 9 पर काबिज है। नंबर 8 पर भी जियो हॉटस्टार का ही एक शो है। जी हां, 'ठुकरा के मेरा प्यार' का सीजन 2 अभी तक लोग देख रहे हैं।

ये भी पढ़ें:जब अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर ने कहा था ‘गेट आउट’, हाइट के लिए दिए ताने

टॉप 3 में नहीं आ सके ये नाम

लिस्ट में नंबर 8 से ऊपर बढ़ने पर वो नाम आते हैं जो टॉप 3 में नहीं पहुंच सके। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'कॉकटेल-2' नंबर 7 पर है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर प्रसारित हो रहा शो KBC लिस्ट में नंबर 6 पर है। दिलजीत दोसांझ की फल्म 'मैं वापस आऊंगा' सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही है, और नंबर 5 पर जगह पाने में कामयाब रही। यूट्यूब और सोनी लिव पर जमकर देखा जा रहा शो TMKOC को मिली है चौथी पोजिशन।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप को अब मिलेगा जवाब? पवन सिंह को कहा था 'बेकार', निरहुआ को घटिया!

जानिए नंबर वन पर कौन रहा?

भारत और श्रीलंका के बीच हुआ टेस्ट मुकाबला लोगों ने सोनी लिव पर खूब देखा और टॉप 10 सबसे ज्यादा देखी गई चीजों की लिस्ट में यह नंबर 3 पर रहा। नंबर 2 पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी 'सफेद सागर' बाजी मार गई। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म लोग जमकर देख रहे हैं और इस हफ्ते यह नंबर 2 पर रही है। पिछले हफ्ते ओटीटी पर जो चीज दर्शकों ने सबसे ज्यादा देखी, वो रही रोहित शेट्टी होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी' (सीजन-15)। टॉप 10 की लिस्ट में यह नंबर 1 पर रहा है।

ये भी पढ़ें:रुबीना दिलैक ने खोला अपने चेहरे के ट्रीटमेंट का राज, दांतों पर भी करवाया काम
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।