TV TRP Week 3: टीआरपी पर किया इस नए शो ने कब्जा, तुलसी और अनुपमा को ठेंगा दिखा बना नंबर 1

TV TRP Week 3, 2026: टीवी शोज के चाहने वालों को हर हफ्ते की टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने इस सप्ताह भी बार्क ने टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट आपका दिमाग घुमा देगी। हाल ही में शुरू हुए एक शो ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' और 'अनुपमा' जैसे पॉपुलर शोज को मात देकर नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-

नागिन 7 एकता कपूर का शो 'नागिन 7' हाल ही में शुरू हुआ है। इस शो ने टीवी पर अपनी ऐसी धाक जमाई की इसके आगे बड़ी शोज भी पीछे रह गए। नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह लीड रोल में नजर आ रही हैं। 'नागिन 7' ने अपनी टीआरपी से एक बार फिर से सबको हैरान करके रख दिया है। 'नागिन 7' को इस सप्ताह 2.4 टीआरपी मिली है, जिसके साथ ये शो नंबर 1 पर पहुंच गया है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 टीआरपी लिस्ट में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस हफ्ते पहले नंबर से दूसरे पर आ गया है। शो ने अपने जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न के साथ टीआरपी में टॉप पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन इस सप्ताह 'नागिन 7' ने इसे मात दे दी। ऐसे में ये सीरियल 2.2 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर दिखा।

अनुपमा रुपाली गांगुली स्टारर 'अनुपमा' इस सप्ताह तीसरे पर है। इसे 2.2 टीआरपी रेटिंग हासिल हुई।

तुम से तुम तक टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' टीआरपी में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। सीरियल को इस सप्ताह 1.9 रेटिंग हासिल हुई है। ऐसे में 'तुम से तुम तक' चौथे स्थान पर नजर आया।

वसुधा टीवी सीरियल 'वसुधा' ने टीआरपी में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए पांचवें नंबर पर जगह बना लिया है। पहली बार 'वसुधा' टीआरपी में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। सीरियल को इस सप्ताह 1.9 रेटिंग हासिल हुई है।

गंगा माई की बेटियां सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' इस हफ्ते छठे पर हैं। सीरियल ने 1.9 रेटिंग के साथ छठे नंबर पर जगह बनाई है।