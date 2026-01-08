Hindustan Hindi News
Top 10 Hindi TV Serial TRP report 8 January 2026 Anupamaa Slips to third Naagin makes super debut full list
टॉप 10 हिंदी सीरियल्स: TV पर आते ही छाया नागिन, इस बड़े शो को दी मात

संक्षेप:

TRP report: हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। स्टार प्लस का सीरियल अनुपना लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं, एकता कपूर के नागिन की शानदार शुरुआत हुई है। 

Jan 08, 2026 02:50 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 08 जनवरी, 2026 को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। 52वें हफ्ते की लिस्ट में बड़ा उल्टफेर देखने को मिला है। इस हफ्ते जारी की गई टीआरपी लिस्ट में अनुपमा को झटका लगा है। लगभग हर महीने नंबर 1 पर रहने वाला अनुपमा इस हफ्ते नंबर तीन पर पहुंच गया है। वहीं, नागिन की लिस्ट में शानदार एंट्री हुई है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2: लिस्ट में पहले नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है। तुलसी और मिहिर के 6 साल बाद मुलाकात हुई है। 6 साल के लीप के बाद तुलसी की वापसी फैंस को पसंद आई है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.2 रिकॉर्ड की गई है।

नागिन 7: हाल ही में शुरू हुआ एकता कपूर का शो नागिन 7 टीवी पर आते ही छा गया है। टीआरपी में इस शो को नंबर दो पर जगह मिली है। नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह लीड रोल में नजर आ रही हैं। शो ने आते ही अनुपमा को मात दी है। नागिन 7 की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।

अनुपमा: अनुपमा पिछले कई वक्त से ऑडियंस का फेवरेट बना रहा, लेकिन कभी हमेशा नंबर 1 पर रहने वाला रूपाली गांगुली का ये शो नंबर तीन पर आ गया है। अनुपमा की टीआरपी रेटिंग 2.1 रिकॉर्ड की गई है।

25वां आईटीए अवॉर्ड्स 2025: नए साल के मौके पर टेलीवीजन अवॉर्ड्स स्ट्रीम हुए थे। आईटीए अवॉर्ड्स 2025 को भी इस लिस्ट में नंबर 4 पर जगह मिली है। आईटीए अवॉर्ड्स 2025 की टीआरपी रेटिंग 2 रिकॉर्ड की गई है।

तुम से तुम तक: लिस्ट में 5वें नंबर पर जीटीवी का शो तुम से तुम तक है। इस सीरियल के अभी तक 182 एपिसोड्स आ चुके हैं। 51वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में ये सीरियल नंबर चार पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

टॉप 10 लिस्ट में इन शोज का भी नाम

लिस्ट में छठे नंबर पर उड़ने की आशा-सपनों का सफर है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है। वहीं, 7वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। 8वें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। 9वें नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं, 10वें नंबर पर गंगा मां की बेटियां हैं। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है।

