इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स में नहीं बिग बॉस, कलर्स के इस रियलिटी शो ने बनाई जगह

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 27 नवंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस टॉप 10 लिस्ट में पिछले हफ्ते की तुलना में एक नए सीरियल की एंट्री हुई है। वहीं, सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है। आइए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट में कौन-कौन से हिंदी टीवी सीरियल शामिल हैं।

अनुपमा: लिस्ट में पहले नंबर पर स्टार प्लस का टीवी सीरियल अनुपमा है। अनुपमा पिछले कई हफ्तों से नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है। पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी शो की टीआरपी 2.3 रिकॉर्ड की गई है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2: लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस का ही शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। ये शो लगातार कई हफ्तों से नंबर दो पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।

उड़ने की आशा-सपनों का सफर: लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा-सपनों का सफर है। ये शो पिछले हफ्ते भी नंबर तीन पर था। पिछले हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई थी। वहीं, इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है: पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी लिस्ट में नंबर चार पर स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा: लिस्ट में 5वें नंबर पर सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 6 पर था। इस हफ्ते तारक मेहता की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

