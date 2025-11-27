Hindustan Hindi News
इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स में नहीं बिग बॉस, कलर्स के इस रियलिटी शो ने बनाई जगह

संक्षेप:

Top 10 Hindi TV Serial: हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी टॉप 10 हिंदी टीवी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट से कलर्स का रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 बाहर है। लिस्ट में लगातार कई हफ्तों से नंबर 1 पर जगह बनाने वाला सीरियल अनुपमा इस हफ्ते भी नंबर 1 पर है।

Thu, 27 Nov 2025 02:23 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 27 नवंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस टॉप 10 लिस्ट में पिछले हफ्ते की तुलना में एक नए सीरियल की एंट्री हुई है। वहीं, सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है। आइए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट में कौन-कौन से हिंदी टीवी सीरियल शामिल हैं।

अनुपमा: लिस्ट में पहले नंबर पर स्टार प्लस का टीवी सीरियल अनुपमा है। अनुपमा पिछले कई हफ्तों से नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है। पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी शो की टीआरपी 2.3 रिकॉर्ड की गई है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2: लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस का ही शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। ये शो लगातार कई हफ्तों से नंबर दो पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।

उड़ने की आशा-सपनों का सफर: लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा-सपनों का सफर है। ये शो पिछले हफ्ते भी नंबर तीन पर था। पिछले हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई थी। वहीं, इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है: पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी लिस्ट में नंबर चार पर स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा: लिस्ट में 5वें नंबर पर सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 6 पर था। इस हफ्ते तारक मेहता की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

टॉप 10 में ये सीरियल्स भी शामिल

नंबर 6 की बात करें तो लिस्ट में नंबर 6 पर शो तुम से तुम तक है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 5 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है। नंबर 7 पर स्टार प्लस का सीरियल उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। 8 पर शो गंगा मां की बेटियां हैं। शो की टीआरपी 1.7 है। लिस्ट में नंबर 9 पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। लिस्ट में 10वें नंबर पर कलर्स टीवी का रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा है। इस शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
