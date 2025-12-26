2025 के आखिरी हफ्ते की टीआरपी में बड़ा उलटफेर, अनुपमा को इस शो ने दी मात
इस साल की आखिरी टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है। साल के आखिरी हफ्ते में आई लिस्ट में अनुपमा को झटका लगा है। वहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को टीआरपी में बढ़त मिली है।
हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी टीआरपी लिस्ट आज यानी 26 दिसंबर को रिलीज कर दी गई है। यह इस साल की आखिरी टीआरपी लिस्ट है। साल के आखिरी टीआरपी लिस्ट में स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा को झटका लगा है। लगभग हर हफ्ते नंबर 1 पर रहने वाला शो इस हफ्ते की लिस्ट में नंबर दो पर आ गया है। अनुपमा को मात दी है क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने। यहां देखें इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल के नाम।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लीप का असर देखने को मिला है। ये शो इस हफ्ते नंबर 1 पर है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर तीन पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 दर्ज की गई है।
अनुपमा: साल 2025 में लगभग हर हफ्ते नंबर 1 पर रहने वाला शो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते नंबर दो पर है। अनुपमा की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है।
तुम से तुम तक: लिस्ट में तीसरे नंबर पर जी टीवी का शो तुम से तुम तक है। यह शो पिछले हफ्ते नंबर 5 पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.9 रिकॉर्ड की गई है।
वसुधा: लिस्ट में चौथे नंबर पर जी टीवी का शो वसुधा है। यह शो पिछले हफ्ते नंबर 9 पर था। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते शो की टीआरपी 1.8 है।
गंगा मां की बेटियां: लिस्ट में 5वें नंबर पर भी जी टीवी का शो गंगा मां की बेटियां हैं। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 8 पर था। शो की इस हफ्ते की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है।
टॉप 10 में इन सीरियल्स का नाम भी शामिल
लिस्ट में छठे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 7 पर था। 7वें नंबर पर उड़ने की आशा- सपनों का सफर है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 6 पर था।
|शो के नाम
|टीआरपी
|तारक मेहता का उल्टा चश्मा
|1.8
|उड़ने की आशा-सपनों का सफर
|1.8
|ये रिश्ता क्या कहलाता है
|1.7
|उड़ने की आशा
|1.6
|लाफ्टर शेफ्स
|1.6
लिस्ट में 8वें नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 10 पर था। नौ पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। 10वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 4 पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
