Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTop 10 Hindi TV Actors That Generated The Most Buzz Priyanka Chahar Choudhary At Number 1 Beat Rupali Ganguly
टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट में रुपाली गांगुली पिछड़ीं, इन्होंने बनाई नंबर 1 पर जगह

टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट में रुपाली गांगुली पिछड़ीं, इन्होंने बनाई नंबर 1 पर जगह

संक्षेप:

टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट जारी हो गई है और इस बार कौनसे एक्टर्स इस लिस्ट में आ गए हैं और किसने नंबर 1 पर जगह बनाई है वो आप यहां पढ़कर जानें।

Feb 03, 2026 10:03 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी एक्टर्स दर्शकों के ना सिर्फ दिल में बल्कि अपने शोज से घर-घर में राज करते हैं। टीवी स्टार्स की फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त होती है। हिंदी के टॉप टीवी एक्टर्स की लिस्ट हर हफ्ते आती है और सभी जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में कौन बाजी मारेगा। वैसे सिर्फ फैंस ही नहीं एक्टर्स भी इस लिस्ट को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। अब बताते हैं आपको इस हफ्ते की जो लिस्ट आई है उसमें कौन नंबर 1 पर है और बाकी किन एक्टर्स ने टॉप 10 में जगह बनाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रियंका ने बनाई है नंबर 1 पर जगह

वैसे तो काफी समय से प्रियंका चहर चौधरी ही इस लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बनाकर रखी हैं, लेकिन इस बार करण कुंद्रा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। वहीं तेजस्वी प्रकाश ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। चलिए बताते हैं आपको टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स के बारे में।

बाकी की लिस्ट जानें

गॉसिप टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका चहर चौधरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वह पिछले कई हफ्तों से नंबर 1 पर जगह बनाई हुई हैं। फिलहाल प्रियंका नागिन 7 शो में नजर आ रही हैं और उन्हें शो में काफी पसंद किया जा रहा है।

समृद्धि शुक्ला वहीं इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। समृद्धि पिछले कई साल से ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में नजर आ रही हैं और वह अब घर-घर फेमस हैं। समृद्धि इस हफ्ते की लिस्ट में एक नंबर ऊपर आई हैं। पिछले हफ्ते वह तीसरे नंबर पर थीं।

नागिन 7 में नजर आ रहे नामिक पौल तीसरे नंबर पर हैं। पिछले हफ्ते की लिस्ट में नामिक दूसरे नंबर पर थे और इस हफ्ते वह तीसरे पर आ गए।

स्मृति ईरानी एक नंबर नीचे आई हैं। वह तीसरे से अब चौथे नंबर पर हैं। स्मृति के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से दर्शकों का दिल जीत रही हैं।

रुपाली गांगुली इस हफ्ते एक नंबर ऊपर आई हैं। वह अब 5वें नंबर पर हैं।

छठे नंबर पर हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार रोहित पुरोहित।

वहीं 7वें नंबर पर पार्थ समथान हैं जो शो सहर में नजर आ रहे हैं।

टीवी के टैलेंटेड एक्टर शरद केलकर 8वें नंबर पर हैं जो इन दिनों शो तुम से तुम तक में नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:रुपाली को नहीं, अनुपमा के इस एक्टर को मिला पद्म श्री सम्मान, खुश हुए को-एक्टर

तेजस्वी आईं लिस्ट में तो करण बाहर

लाफ्टर शेफ शो से छाई हुईं तेजस्वी प्रकाश इस लिस्ट में नंबर 9 पर हैं।

वहीं 10वें नंबर पर हैं आयशा सिंह जो शो मन्नत में नजर आ रही हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rupali Ganguly priyanka chahar choudhary Smriti Irani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।