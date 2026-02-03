टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट में रुपाली गांगुली पिछड़ीं, इन्होंने बनाई नंबर 1 पर जगह

संक्षेप: टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट जारी हो गई है और इस बार कौनसे एक्टर्स इस लिस्ट में आ गए हैं और किसने नंबर 1 पर जगह बनाई है वो आप यहां पढ़कर जानें।

टीवी एक्टर्स दर्शकों के ना सिर्फ दिल में बल्कि अपने शोज से घर-घर में राज करते हैं। टीवी स्टार्स की फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त होती है। हिंदी के टॉप टीवी एक्टर्स की लिस्ट हर हफ्ते आती है और सभी जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में कौन बाजी मारेगा। वैसे सिर्फ फैंस ही नहीं एक्टर्स भी इस लिस्ट को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। अब बताते हैं आपको इस हफ्ते की जो लिस्ट आई है उसमें कौन नंबर 1 पर है और बाकी किन एक्टर्स ने टॉप 10 में जगह बनाई है।

प्रियंका ने बनाई है नंबर 1 पर जगह वैसे तो काफी समय से प्रियंका चहर चौधरी ही इस लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बनाकर रखी हैं, लेकिन इस बार करण कुंद्रा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। वहीं तेजस्वी प्रकाश ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। चलिए बताते हैं आपको टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स के बारे में।

बाकी की लिस्ट जानें गॉसिप टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका चहर चौधरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वह पिछले कई हफ्तों से नंबर 1 पर जगह बनाई हुई हैं। फिलहाल प्रियंका नागिन 7 शो में नजर आ रही हैं और उन्हें शो में काफी पसंद किया जा रहा है।

समृद्धि शुक्ला वहीं इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। समृद्धि पिछले कई साल से ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में नजर आ रही हैं और वह अब घर-घर फेमस हैं। समृद्धि इस हफ्ते की लिस्ट में एक नंबर ऊपर आई हैं। पिछले हफ्ते वह तीसरे नंबर पर थीं।

नागिन 7 में नजर आ रहे नामिक पौल तीसरे नंबर पर हैं। पिछले हफ्ते की लिस्ट में नामिक दूसरे नंबर पर थे और इस हफ्ते वह तीसरे पर आ गए।

स्मृति ईरानी एक नंबर नीचे आई हैं। वह तीसरे से अब चौथे नंबर पर हैं। स्मृति के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से दर्शकों का दिल जीत रही हैं।

रुपाली गांगुली इस हफ्ते एक नंबर ऊपर आई हैं। वह अब 5वें नंबर पर हैं।

छठे नंबर पर हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार रोहित पुरोहित।

वहीं 7वें नंबर पर पार्थ समथान हैं जो शो सहर में नजर आ रहे हैं।

टीवी के टैलेंटेड एक्टर शरद केलकर 8वें नंबर पर हैं जो इन दिनों शो तुम से तुम तक में नजर आ रहे हैं।

तेजस्वी आईं लिस्ट में तो करण बाहर लाफ्टर शेफ शो से छाई हुईं तेजस्वी प्रकाश इस लिस्ट में नंबर 9 पर हैं।