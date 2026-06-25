TRP Report: इस हफ्ते टॉप 10 में इन सीरियल्स का जलवा, तारक मेहता की चमकी किस्मत
TRP This Week: इस हफ्ते के टॉप 10 टीवी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस हफ्ते तारक मेहता का उल्टा चश्मा की किस्मत चमकी है। शो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया है।
टीवी पर कौन सा सीरियल अच्छा कर रहा है, कौन सा सीरियल बुरा इस बात का पता हर हफ्ते जारी होने वाली टीआरपी लिस्ट से पता चलता है। ये टीआरपी लिस्ट ब्राडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा जारी की जाती है। इस हफ्ते तारक मेहता का उल्टा चश्मा की किस्मत चमकी है। सब टीवी की शो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया है।
गंगा मां की बेटियां: लिस्ट में पहले नंबर पर गंगा मां की बेटियां शो है। ये शो जी टीवी पर प्रसारित होता है। गंगा मां की बेटियां पिछले कुछ हफ्ते से नंबर 1 बना हुआ है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।
वसुधा: लिस्ट में दूसरे नंबर पर जीटीवी का शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। शो पिछले हफ्ते भी नंबर दो पर था।
तुम से तुम तक: पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर तीन पर जीटीवी का शो तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है।
नागिन 7: लिस्ट में चौथे नंबर पर कलर्स टीवी का शो नागिन 7 है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। शो पिछले हफ्ते भी नंबर चार पर ही था।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2: लिस्ट में 5वें नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 1.5 रिकॉर्ड की गई है। स्टार प्लस के इस शो में बड़ा ट्विस्ट आनेवाला है। 10 साल का लीप शो की कहानी को बदलने वाला है। तुलसी 10 साल की जेल काटेगी और शांतिनिकेतन दो हिस्सों में बटेगा।
टॉप 10 में इन शोज का भी नाम
लिस्ट में छठे नंबर पर स्टार प्लस का शो अनुपमा है। शो लंबे वक्त टीआरपी चार्ट पर नंबर 1 रहकर राज कर चुका है, लेकिन अब लगातार शो की टीआरपी घटती जा रही है। लाफ्टर शेफ्स लिस्ट में नंबर 7 पर है। 8वें नंबर पर जीटीवी का शो जगद्धात्री है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। लिस्ट में 9वें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। पिछली लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा 15वें नंबर पर था। 9वें नंबर पर पिछले हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता था। इस हफ्ते ये रिश्ता 11वें नंबर पर आ गया है। तारक मेहता की इस हफ्ते की टीआरपी की बात करें तो शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। लिस्ट में 10वें नंबर पर स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा: सपनों का सफर है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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