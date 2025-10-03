TRP Report: इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ को लगा झटका
हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी हो गई है। इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। वहीं, इस हफ्ते की टॉप 10 की लिस्ट से दो सीरियल बाहर भी हो गए हैं। यहां चेक करें पूरी लिस्ट।
हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 03 अक्टूबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट से मंगल लक्ष्मी टॉप 10 की लिस्ट बाहर हो गया है। वहीं, लिस्ट में एक नया शो भी जुड़ा है। बिग बॉस 19 भी इस हफ्ते टॉप 10 में अपनी जगह बना पाने में फेल हो गया है।
अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। सीरियल की टीआरपी इस हफ्ते 2.3 रिकॉर्ड की गई है। वहीं, लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। पिछले हफ्ते भी ये सीरियल नंबर दो पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.2 रिकॉर्ड की है।
उड़ने की आशा सपनों का सफर इस हफ्ते लिस्ट में तीसरे नंबर पर शो उड़ने की आशा है। पिछले हफ्ते ये सीरियल नंबर पांच पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है लिस्ट में चौथे नंबर पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.8 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है नंबर तीन पर था।
तुम से तुम तक लिस्ट में 5वें नबंर पर तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर चार पर था।
टॉप 10 में इन सीरियल्स के भी नाम
लिस्ट में छठे नंबर पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। लिस्ट में 7वें नंबर पर गंगा मांं की बेटियां शो है। शो की टीआरपी 1.5 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 में नहीं था। तारक मेहला का उल्टा चश्मा लिस्ट में 8वें नंबर पर है। शो की टीआरपी 1.5 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर छह पर था। 9वें नंबर पर शो वसुधा है। वहीं, 10 वें नंबर पर कलर्स का शो मन्नत हर खुशी पाने की।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।