Top 10 Actors : 4 हफ्तों से नंबर 1 की कुर्सी नहीं छोड़ रही ये एक्ट्रेस, तेजस्वी प्रकाश, समृद्धि शुक्ला को छोड़ा पीछ

Top 10 Actors : 4 हफ्तों से नंबर 1 की कुर्सी नहीं छोड़ रही ये एक्ट्रेस, तेजस्वी प्रकाश, समृद्धि शुक्ला को छोड़ा पीछ
टीवी एक्टर्स की पॉपुलैरिटी किसी बड़े फिल्मस्टार से कम नहीं है। इस हफ्ते की बज की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस एक एक्ट्रेस ने लगातार चार हफ्तों से नंबर 1 की पॉजीशन ली हुई है। इस एक्ट्रेस के आगे टीवी के बड़े एक्टर्स भी पीछे रह गए हैं।
टीवी पर शानदार सीरियल का बोलबाला है और सभी के एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बनी है। ऐसे में इन टॉप के सीरियल में अपनी एक्टिंग से कमाल करने वाले एक्टर्स के टॉप 10 की लिस्ट आई है। इस लिस्ट में एक ऐसी एक्ट्रेस भी है जो लगातार पिछले चार हफ्तों से नंबर 1 बनी हुई है। इस एक्ट्रेस के आगे बड़े एक्टर्स भी पीछे रह गए हैं। तेजस्वी प्रकाश, समृद्धि शुक्ला, रुपाली गांगुली को पीछे छोड़ने वाली एक्ट्रेस छाई हुई है।
शरद केलकर
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन के किरदार में नजर आ रहे शरद केलकर ट्रेंड में बने हुए हैं। उनके किरदार को पसंद किया जा रहा है। लेकिन एक्टर पिछले हफ्ते तक इस लिस्ट में ऊपर बने हुए थे। इस हफ्ते उनका बज थोड़ा कम हो गया है। इस बार वो 10 वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
करण कुंद्रा
लाफ्टर शेफ सीजन 3 की वजह से करण कुंद्रा छाए हुए हैं। करण को कुकिंग बेस्ड कॉमेडी शो में गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश के साथ देखा जा रहा है। करण इस लिस्ट में 9 वें नंबर पर हैं।
तेजस्वी प्रकाश
टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश इस लिस्ट में नंबर 8 हैं। उन्हें लाफ्टर शेफ सीजन 3 में करण कुंद्रा के साथ कुकिंग करते देखने में ऑडियंस को मजा आ रहा है। शो के दौरान के उनके कई फनी वीडियोज वायरल भी हुए हैं।
पार्थ समथान
पार्थ समथान टीवी का बड़ा नाम हैं। उन्हें सीरियल सहर होने को है मैं माहिद के किरदार में देखा जा रहा है। सीरियल में उनकी लीड एक्ट्रेस के साथ जोड़ी हिट मानी जा रही है। इस लिस्ट में पार्थ पीछे चल रहे हैं। उन्हें नंबर 7 की जगह मिली है।
स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। उनका सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी बनकर छाई हुई हैं। उनका सीरियल भी ट्रेंड कर रहा है। स्मृति अपने रोल की वजह से तारीफें बटोर रही हैं।
रुपाली गांगुली
अनुपमा के नए डायलॉग 'इतना मारूंगी' की वजह से रुपाली गांगुली सोशल मीडिया पर छाई थी। लेकिन इस लिस्ट में उनके चर्चे थोड़े कम हुए हैं। एक्ट्रेस नंबर 1 की हीरोइन होने के बाद भी नंबर 5 पर बनी हुई हैं।
रोहित पुरोहित
ये रिश्ता क्या कहलाता में है के लीड एक्टर कहानी में आए ट्विस्ट की वजह से टॉप 5 की लिस्ट में आ गए हैं। सीरियल में रोहित का किरदार ऑडियंस के बीच मशहूर हो गया है। इस हफ्ते रोहित नंबर 4 पर बने हुए हैं।
नमिक पॉल
नागिन 7 में आर्यमन के किरदार की वजह नमिक पॉल छाए हुए हैं। नागिन की कहानी में उनकी और अनंता की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। इसलिए नमिक नंबर 3 पर बने हुए हैं।
समृद्धि शुक्ला
टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिरा शर्मा भी अपने शो की नई कहानी की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। समृद्धि इस किरदार को निभा रही हैं और हर घर मशहूर हो चुकी हैं। इस हफ्ते एक्ट्रेस नंबर 2 पर बनी हुई हैं।
प्रियंका चाहर चौधरी
नागिन 7 की वजह से प्रियंका चाहर चौधरी कमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर TRP की रेस में उनके शो के चर्चे हो रहे हैं। प्रियंका इस लिस्ट में पिछले कुछ हफ्तों से टॉप पर बनी हुई हैं। नंबर 1 पर प्रियंका ने सब को पीछे छोड़ दिया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
