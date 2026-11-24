टीना दत्ता के घर की गिरी फॉल्स सीलिंग, बोलीं- सिर और कंधों पर गिरा मलबा, घर में हुआ भारी नुकसान
Tina Dutta House: टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता के घर की फॉल्स सीलिंग अचानक गिर गई। हादसे में उनके सोफे, अवॉर्ड्स और पसंदीदा सामान को काफी नुकसान पहुंचा।
टीवी की मशहूर अभिनेत्री टीना दत्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। अभिनेत्री ने बड़े अरमानों से अपना घर बनवाया था। उन्होंने घर के हर कोने को अपनी पसंद के हिसाब से सजाया था। सोशल मीडिया पर भी वह अक्सर अपने खूबसूरत घर की झलक दिखाती रहती थीं। लेकिन अचानक उनके घर की फॉल्स सीलिंग गिर गई, जिससे घर के अंदर काफी नुकसान हुआ।
सब बदल गया - टीना दत्ता
टीना दत्ता ने वीडियो में कहा, "मेरी जिंदगी का एक मजेदार अपडेट है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मेरी सोशल मीडिया स्टोरीज क्यों नहीं दिख रही हैं। मैं मियामी में हूं, कुछ देख नहीं रही हूं और कोई अपडेट भी नहीं दे रही हूं। दरअसल, मैं पिछले कुछ समय से काफी कुछ झेल रही थी। अब सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताऊं। अभी मैं अपने लिविंग रूम में बैठकर यह वीडियो बना रही हूं। यह घर का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। आप लोगों ने पहले भी यहां मेरे कई वीडियो देखे होंगे, जब मैं कॉफी पीती थी या मेरे पसंदीदा फूल आते थे। मैं अक्सर बताती थी कि यह मेरा फेवरेट कोना है, जहां बैठकर मैं ये सब करती हूं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया।"
मेरे घर की फॉल्स सीलिंग गिर रही थी - टीना दत्ता
टीना ने आगे बताया, "31 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद मैं कोलकाता से घर लौटी थी। मैंने सूटकेस रखा, कपड़े बदले, नहाई और फिर लिविंग रूम में आकर सोचा कि मां ने कुछ सामान भेजा है, तो पहले खाना खा लेती हूं। इसके बाद जब मैं अपना सूटकेस खोलने गई, तो मुझे कारपेट पर किसी चीज का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। यह एक नया और बेहद खूबसूरत कारपेट था, जिसे इंडिया प्रोजेक्ट ने भेजा था। पहले मुझे लगा कि शायद घर में काम करने वालों ने कुछ गंदगी कर दी होगी। फिर मैंने सोचा कि आखिर यह यहां आया कहां से? पिछली बार जब मैं घर पर नहीं थी, तब करीब दो महीने तक घर अस्त-व्यस्त रहा था। मैं खिड़की की तरफ गई कि देखूं कहीं यह बाहर से तो नहीं आया। तभी अचानक मेरे सिर, गर्दन और कंधों पर कुछ गिरा। मैंने ऊपर देखा तो पता चला कि मेरे घर की फॉल्स सीलिंग गिर रही थी।"
मैं दो दिनों तक सदमे में थी - टीना दत्ता
अभिनेत्री ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "भला ऐसा किसके साथ होता है? मैंने इतने प्यार से अपना घर बनवाया था। शहर के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स में से एक ने इसे डिजाइन किया था और अचानक घर की सीलिंग ही गिर गई। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं दो दिनों तक सुन्न रही। सदमे में थी। तीसरे दिन जब मुझे समझ आया कि आखिर हुआ क्या है, तब मैं रोई। लेकिन मैं एक हसलर हूं, वॉरियर प्रिंसेस हूं और हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखती हूं। मैंने खुद से कहा कि टीना, अब रोने से कुछ नहीं होगा। कमर कसो और इसे ठीक करने में जुट जाओ।"
‘अब मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है’ - टीना दत्ता
टीना ने इसके बाद अपने घर की मौजूदा हालत भी दिखाई। उन्होंने कहा, "मैं चाहती हूं कि आप सभी मेरा घर देखें कि अब यह कैसा हो गया है। आप लोगों ने इसे पहले भी देखा है, जब यह कितना खूबसूरत हुआ करता था। मेरा सोफा अब सोफा जैसा नहीं दिखता। मेरे कई अवॉर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा है। मैं इस वॉलपेपर को बहुत मिस करने वाली हूं। यह मेरे पसंदीदा वॉलपेपर में से एक था, जिसे खास तौर पर इटली से मंगवाया गया था। एक और चीज भी थी, जिसे किसी ने इटली से भेजा था। देखिए, यह कितनी खूबसूरत थी। मुझे घर में पंखा लगवाना कभी पसंद नहीं था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मजबूरी में लगवाना पड़ा। मेरी सीलिंग में पंखा नहीं था और घर आने पर लाइट भी नहीं जलती थी। अब मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है।"
‘मैं अपने घर को दोबारा पहले जैसा खूबसूरत बनाऊंगी’ - टीना दत्ता
आखिर में टीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, "मैं दुखी हूं, मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मैं फिर से उठूंगी। मैं अपने घर को दोबारा पहले जैसा खूबसूरत बनाऊंगी। तो चलिए, इस नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। सब ठीक हो जाएगा।"
यहां देखिए टीना दत्ता का पूरा वीडियो
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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