बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हो रहे बवाल पर बोले अदनान शेख; ‘कुछ बेरोजगार लोग माहौल खराब करने…’
टिकटॉक फेम अदनान शेख ने बकरीद पर बकरे की कुर्बानी को लेकर एक वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा कि हर साल बकरीद के मौके पर कुछ बेरोजगार लोग हमेशा माहौल खराब करने आ जाते हैं।
टिकटॉक से सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाले इंफ्लुएंसर अदनान शेख ने बकरीद पर बकरों की कुर्बानी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को लेकर एक वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि हर साल बकरीद पर कुछ बेरोजगार लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अदनान ने मीरा रोड की एक सोसाइटी में बकरों के लिए लगाए गए शेड पर हुए बवाल को लेकर भी बात की। अदनान ने सोसाइटी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मीरा रोड का नाम जरूर लिया।
अदनान शेख ने पोस्ट किया वीडियो
The Loktantrik नाम के इंस्टाग्राम पेज ने अदनान शेख का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि अदनान ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में ये वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अदनान बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्हें जवाब मिला कि 80 पर्सेंट लोग भारत में नॉनवेज खाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल हमें जिम्मेदार मत ठहराओ।
मीरा रोड पर हुए बवाल को लेकर क्या बोले अदनान
अदनान का जो वीडियो शेयर किया गया उसमें वो कहते हैं, “जब भी बकरीद करीब आती है, तो कुछ बेरोजगार लोग आते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक खबर वायरल हो रही मीरा रोड से, जहां पर सोसाइटी में परमीशन थी कुर्बानी की और बकरे लाने की, तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई और इस बार बात का बतंगड़ बनाया गया। वहां पर सुअर लाया गया, विरोध किया गया। मतलब कितने खाली हैं लोग कि कोई दूसरा अगर अपना कल्चर फॉलो कर रहा है तो उससे इतनी तकलीफ की विरोध कर रहे हैं।”
अदनान बोले- हमें अपना त्योहार मनाने दो
अदनान ने फिर तंज कसते हुए कहा, "ठीक है। मैंने कहा अगर इतना गलत हो रहा है तो सर्वे करो। आज अदनान एक सर्वे करेगा। चैटजीपीटी से अदनान ने पूछा भारत में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? जवाब मिला- 14 से 15 पर्सेंट। मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा भारत की पूरी जनसंख्या में नॉनवेज कितने पर्सेंट लोग खाते हैं? जवाब मिला- 80 पर्सेंट। सिर्फ हमलोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो शांति से रहो। सबकी अपनी पसंद है। आजादी है, जाकर पहले पता करो बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? भारत इतने टॉप पर क्यों आ रहा है? बड़ी-बड़ी कंपनियां कौन चला रहा है? ये सब पता करो। यहां पर आकर तमाशा करना फालतू, शांति से रहो यार। तुम भी अपना त्योहार मनाओ, मनाने दो हम लोगों को भी। बस प्यार बांटो बेरोजगार लोग।"
सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल
अदनान के इस वीडियो पर काफी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ये नाचने वाले भी दूसरों को खाली बोलेंगे। तू जाकर टिकटॉक पर ही सर्वे कर। एक दूसरे यूजर ने लिखा- भाई चैटजीपीटी से पूछना पाकिस्तान कैसे जाना है। तुम वहीं चले जाओ। एक ने लिखा- सर्वे=चैटजीपीटी, तू टिकटॉक पर ही जा भाई
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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