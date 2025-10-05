This Star Plus Serial Going Off Air later this month due to low trp was part of jhanak once बंद होने जा रहा स्टार प्लस का ये सीरियल? अभी तक आए हैं सिर्फ 93 एपिसोड्स, Tv Hindi News - Hindustan
बंद होने जा रहा स्टार प्लस का ये सीरियल? अभी तक आए हैं सिर्फ 93 एपिसोड्स

स्टार प्लस के सीरियल ईशानी को लेकर खबर है कि ये शो जल्द ही बंद हो सकता है। कहा जा रहा है कि आर्टिस्ट्स को बता दिया गया है कि अक्टूबर मिड में शो की शूटिंग पूरी कर ली जाएगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:01 PM
स्टार प्लस के सीरियल ईशानी को लेकर खबरें हैं कि ये शो जल्द ही बंद हो सकता है। शो की कम टीआरपी के चलते ऐसा फैसला लिया गया है। इस शो में मेघा चक्रवर्ती और करम राजपाल लीड रोल में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो टीम और आर्टिस्ट को भी बता दिया गया है कि अक्टूबर मिड में शो का शूट पूरा कर लिया जाएगा।

बंद होने जा रहा ईशानी?

bollywoodlife.com की रिपोर्ट के मुताबिक, शो का फाइनल शूट मिड अक्टूबर को तक कर लिया जाएगा। शो का फाइनल एपिसोड इसी महीने के आखिर में टेलीकास्ट किया जा सकता है। हालांकि, शो के मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अब तक आए हैं केवल 93 एपिसोड्स

आज यानी 05 अक्टूबर तक इस शो के केवल 93 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए हैं। ईशानी के किरदार की एंट्री झनक सीरियल में हुई थी। झनक में लीप से पहले ईशानी का किरदार आया था। ईशानी को झनक का दोस्त दिखाया गया था। हालांकि, झनक में लीप के बाद मेकर्स ने एक अलग शो बनाया।

ईशानी में ईशानी का किरदार मेघा चक्रवर्ती निभा रही हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कास्ट और क्रू इन दिनों फाइन एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं।

