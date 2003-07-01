Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThis Star Plus Science Fiction Show Was Copied From American Sitcom Premiered in 2003 7 1 IMDb Karishma ka karisma
22 साल पहले स्टार प्लस पर आया था एक साइंस-फिक्शन वाला शो, अमेरिकी सिटकॉम का था रीमेक

22 साल पहले स्टार प्लस पर आया था एक साइंस-फिक्शन वाला शो, अमेरिकी सिटकॉम का था रीमेक

संक्षेप: स्टार प्लस पर 22 साल पहले एक साइंस फिक्शन सिटकॉम आया था।  आजल हम आपको उसी सीरीज के बारे में बता रहे हैं। यह सीरीज एक अमेरिकी सिटकॉम सीरीज का रीमेक था। वो अमेरिकी सीरीज 1985 में आई थी।

Fri, 14 Nov 2025 01:44 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सास बहू सीरियल्स के प्रीमियर के लिए जाना जाने वाले स्टार प्लस पर साल 2003 में एक साइंस फिक्शन सिटकॉम प्रीमियर हुआ था। यह सीरियल बच्चों के बीच बहुत फेमस था। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो एक अमेरिकी सिटकॉम का रीमेक था। ये अमेरिकी सिटकॉम 1985 में आया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या आप पहचान पाए सीरियल का नाम

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरियल का नाम था करिश्मा का करिश्मा। सीरियल साल 2003 से 2004 के बीच स्टार प्लस पर प्रीमियर हुआ था। इस सीरियल को उस वक्त खूब पसंद किया गया था।

अमेरिकी सिटकॉम का था रीमेक

स्टार प्लस का ये सीरियल अमेरिकी साइंस फिक्शन सिटकॉम स्मॉल वंडर का रीमेक था। स्मॉल वंडर अमेरिका में 1985 से 1989 के बीच प्रीमियर हुआ था। करिश्मा का करिश्मा की बात करें तो इस सीरियल के कुल 65 एपिसोड्स आए थे। सीरियल का पहला एपिसोड 24 जनवरी 2003 में आया था। वहीं, इस सीरियल का फाइनल एपिसोड 16 अप्रैल, 2004 में आया था।

दोनों सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग

करिश्मा की करिश्मा की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो शो की रेटिंग 7.1 है। वहीं, अमेरिकी सिटकॉम स्मॉल वंडर की बात करें तो उस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7 है। करिश्मा करिश्मा में झनक शुक्ला, संजीव सेठ, ईवा ग्रोवर और टिस्का चोपड़ा जैसे कलाकार नजर आए थे।

क्या था सीरीज का प्लॉट

करिश्मा का करिश्मा के प्लॉट की बात करें तो इस सीरीज की कहानी साइंटिस्ट विक्रम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रोबॉट बनाता है। उस रोबॉट का नाम होता है करिश्मा। वो रोबॉट इंसानों के जैसे बर्ताव करता और काम सीखता है। विक्रम की बेटी करिश्मा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती है। करिश्मा का रोल झनक शुक्ला ने निभाया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Tv Serial

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।