22 साल पहले स्टार प्लस पर आया था एक साइंस-फिक्शन वाला शो, अमेरिकी सिटकॉम का था रीमेक

संक्षेप: स्टार प्लस पर 22 साल पहले एक साइंस फिक्शन सिटकॉम आया था। आजल हम आपको उसी सीरीज के बारे में बता रहे हैं। यह सीरीज एक अमेरिकी सिटकॉम सीरीज का रीमेक था। वो अमेरिकी सीरीज 1985 में आई थी।

सास बहू सीरियल्स के प्रीमियर के लिए जाना जाने वाले स्टार प्लस पर साल 2003 में एक साइंस फिक्शन सिटकॉम प्रीमियर हुआ था। यह सीरियल बच्चों के बीच बहुत फेमस था। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो एक अमेरिकी सिटकॉम का रीमेक था। ये अमेरिकी सिटकॉम 1985 में आया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या आप पहचान पाए सीरियल का नाम क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरियल का नाम था करिश्मा का करिश्मा। सीरियल साल 2003 से 2004 के बीच स्टार प्लस पर प्रीमियर हुआ था। इस सीरियल को उस वक्त खूब पसंद किया गया था।

अमेरिकी सिटकॉम का था रीमेक स्टार प्लस का ये सीरियल अमेरिकी साइंस फिक्शन सिटकॉम स्मॉल वंडर का रीमेक था। स्मॉल वंडर अमेरिका में 1985 से 1989 के बीच प्रीमियर हुआ था। करिश्मा का करिश्मा की बात करें तो इस सीरियल के कुल 65 एपिसोड्स आए थे। सीरियल का पहला एपिसोड 24 जनवरी 2003 में आया था। वहीं, इस सीरियल का फाइनल एपिसोड 16 अप्रैल, 2004 में आया था।

दोनों सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग करिश्मा की करिश्मा की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो शो की रेटिंग 7.1 है। वहीं, अमेरिकी सिटकॉम स्मॉल वंडर की बात करें तो उस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7 है। करिश्मा करिश्मा में झनक शुक्ला, संजीव सेठ, ईवा ग्रोवर और टिस्का चोपड़ा जैसे कलाकार नजर आए थे।