Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीthis popular serial was remake of Spanish show, superhit in 80 countries, america also remade it
80 देशों में हिट होने के बाद भारत में रीमेक हुआ था ये टीवी सीरियल, अमेरिका ने भी किया था कॉपी

80 देशों में हिट होने के बाद भारत में रीमेक हुआ था ये टीवी सीरियल, अमेरिका ने भी किया था कॉपी

संक्षेप:

टीवी का ये सबसे पॉपुलर शो पहले 80 देशों में हिट हो चुका था। इस शो ने दुनियाभर में अपनी कहानी के लिए पहचान बनाई। बाद में भारत में बनाया गया। भारत के बाद अमेरिका ने भी इस शानदार सीरियल की कहानी को कॉपी किया था।

Jan 19, 2026 12:59 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2003 में मोना सिंह के करियर के लिए बेहद खास था। इस साल उनका एक शो आया था 'जस्सी जैसी कोई नहीं'। इस एक टीवी शो ने उनकी किस्मत बदल दी। साथ ही टीवी की दुनिया को एक यादगार किरदार जस्सी दे दिया। ये उस समय का इतना पॉपुलर टीवी प्रोग्राम था कि कई मीडिया हाउस जस्सी की असली एक झलक पाने के लिए कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं टीवी के इतिहास का ये सबसे हिट शो एक स्पेनिश Yo Soy Betty, La Fea का रीमेक था। 80 देशों में ये सीरियल हिट हो चुका था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

80 देशों में हिट था ओरिजिनल शो

Yo Soy Betty, La Fea का हिंदी रीमेक था। ये शो 1999 में कोलंबिया में सबसे पहले रिलीज किया गया था। 80 देशों में हिट होने के बाद साल 2003 में मोना सिंह को लेकर जस्सी जैसी कोई नहीं बनाया गया।भारतीय टीवी पर भी ये शो जबरदस्त हिट रहा और कई सालों तक चला। इसी शो में मोना सिंह को स्टार बना दिया। भारत में हिट होने के बाद साल 2006 में अमेरिका में भी इसका रीमेक बनाया गया अगली बैटी के नाम से। इन सभी रीमेक में लीड एक्ट्रेस के किरदार को शुरुआत में बदसूरत दिखाया गया और अंत में एक खूबसूरत महिला में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अपनी अनोखी कहानी और कांसेप्ट की वजह से ये शो हर भाषा में पसंद किया गया।

ये भी पढ़ें:इस दुनिया में नहीं रहे रियलिटी शोज के ये विनर्स, एक की 19 साल की उम्र में गई डेथ
ये भी पढ़ें:सिर्फ फौजी-सर्कस नहीं…इन टीवी सीरियल में भी नजर आ चुके हैं शाहरुख खान
jassi jaisi koi nahin

मोना के करियर का सबसे बड़ा रोल

मोना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्हें इस रोल के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। शुरुआत में उन्हें दांतों में ब्रेसेज, आंखों पर मोटा चश्मा और एक विग पहनना पड़ता था। लोग उन्हें उनके असली लुक में देखना चाहते थे। उस समय मोना को एक होटल में ठहराया गया था और अलग गाड़ियों से उन्हें होटल से सेट और सेट से होटल के लिए पिक-ड्राप किया जाता था जिससे मीडिया में उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आ जाए। कई सालों तक चलने के बाद ये शो बंद हो गया और अब मोना फिल्मों और वेब सीरीज का हिस्सा बन गई हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
mona singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।