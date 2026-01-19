80 देशों में हिट होने के बाद भारत में रीमेक हुआ था ये टीवी सीरियल, अमेरिका ने भी किया था कॉपी

संक्षेप: टीवी का ये सबसे पॉपुलर शो पहले 80 देशों में हिट हो चुका था। इस शो ने दुनियाभर में अपनी कहानी के लिए पहचान बनाई। बाद में भारत में बनाया गया। भारत के बाद अमेरिका ने भी इस शानदार सीरियल की कहानी को कॉपी किया था।

साल 2003 में मोना सिंह के करियर के लिए बेहद खास था। इस साल उनका एक शो आया था 'जस्सी जैसी कोई नहीं'। इस एक टीवी शो ने उनकी किस्मत बदल दी। साथ ही टीवी की दुनिया को एक यादगार किरदार जस्सी दे दिया। ये उस समय का इतना पॉपुलर टीवी प्रोग्राम था कि कई मीडिया हाउस जस्सी की असली एक झलक पाने के लिए कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं टीवी के इतिहास का ये सबसे हिट शो एक स्पेनिश Yo Soy Betty, La Fea का रीमेक था। 80 देशों में ये सीरियल हिट हो चुका था।

80 देशों में हिट था ओरिजिनल शो Yo Soy Betty, La Fea का हिंदी रीमेक था। ये शो 1999 में कोलंबिया में सबसे पहले रिलीज किया गया था। 80 देशों में हिट होने के बाद साल 2003 में मोना सिंह को लेकर जस्सी जैसी कोई नहीं बनाया गया।भारतीय टीवी पर भी ये शो जबरदस्त हिट रहा और कई सालों तक चला। इसी शो में मोना सिंह को स्टार बना दिया। भारत में हिट होने के बाद साल 2006 में अमेरिका में भी इसका रीमेक बनाया गया अगली बैटी के नाम से। इन सभी रीमेक में लीड एक्ट्रेस के किरदार को शुरुआत में बदसूरत दिखाया गया और अंत में एक खूबसूरत महिला में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अपनी अनोखी कहानी और कांसेप्ट की वजह से ये शो हर भाषा में पसंद किया गया।