लाफ्टर शेफ्स के दो मजेदार सीजन्स के बाद कंफर्म हुआ तीसरा सीजन, जानें कब से होगा शुरू

कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। दोनों ही सीजन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। अब तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। शो का तीसरा सीजन कंफर्म हो गया है।

साल 2024 में कलर्स पर रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स की शुरुआत हुई थी। यह शो फैंस के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि मेकर्स इस शो का दूसरा सीजन लेकर आए। दूसरे सजीन भी फैंस को खूब पसंद आया। अब शो के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। लाफ्टर शेफ्स का तीसरा सीजन भी कंफर्म हो गया है। तीसरे सीजन की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी और जल्द ही शो टीवी पर टेलीकास्ट होगा।

लाफ्टर शेफ्स का आएगा तीसरा सीजन टेली मसाला से खास बातचती में लाफ्टर शेफ्स के दूसरे सीजन का हिस्सा रहे कृष्णा अभिषेक ने बताया कि शो का तीसरा सीजन आएगा। कृष्णा पति पत्नी और पंगा के सेट पर शूट के लिए पहुंचे थे। वहीं, पर उनसे सवाल हुआ कि पति पत्नी और पंगा उसी सेट पर शूट हो रहा है जहां लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग होती थी, तो क्या उनकी पुरानी यादें ताजा हुईं। इसी सवाल पर कृष्णा ने कहा कि यादें ताजा क्या, अब शो ताजा होगा।

इस महीने से टीवी पर होगा टेलीकास्ट कृष्णा अभिषेक ने बताया कि शो का सीजन 3 आएगा। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही शो की शूटिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि शो का तीसरा सीजन नंवबर से टेलीकास्ट होगा। कृष्णा की बातों से ये तो साफ है कि वो इस तीसरे सीजन का भी हिस्सा होंगे। बाकी और कौन-कौन से सिलेब्स तीसरे सीजन में नजर आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा।