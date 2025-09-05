VIDEO: कपिल के शो में लड़की बने सुनील ग्रोवर हुए ऊप्स मोमेंट का शिकार, खिसक गई टॉवल

सुनील ग्रोवर ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा किया कि लोग शॉक्ड हो गए। लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि उनका ऐक्ट स्क्रिप्टेड था या असली में उनके साथ गड़बड़ हुई।

सुनील ग्रोवर की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है। पता ही नहीं चलता वह कब ऐक्ट कर रहे हैं और कब रियल हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड की एक मजेदार क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें लड़की बने सुनील ग्रोवर शो के दौरान ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाते हैं। सुनील को इस हाल में देखकर वहां बैठे सारे लोग चौंक जाते हैं। वीडियो दर्शकों को बी काफी पसंद आ रहा है।

गिरी सुनील की टॉवल एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर और मंजोत कपिल के मेहमान थे। सुनील एपिसोड में साउथ बॉम्बे गर्ल बांसुरी के कैरेक्टर में थे। वह सेट पर बने शॉवर में नहाते हैं। इसके बाद टॉवल लगाकर इतराते हुए आते हैं और मंजोत को उठाकर डांस करते हैं। इस बीच उनकी टॉवल नीचे गिर जाती है और सारे लोग चौंक जाते हैं। मनजोत अपना चेहरा छिपा लेते हैं। शो में मौजूद जाह्नवी भी दंग रह जाती हैं। सुनील अपनी टॉवल संभालते हैं फिर इसे ओढ़कर भाग जाते हैं। सारे लोग जोर से हंस पड़ते हैं वहीं नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, 'ये थोड़ी देर और रुक जाता तो पूरा हॉल खाली हो जाता।' फिर कपिल से बोलते हैं कि इसे काटना मत।



