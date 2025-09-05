The Great Indian Kapil Show Suniel Shetty And Sanjay Dutt Shocked A Man Brings Wife And Girlfriend In Kapil Sharma Show बीवी और गर्लफ्रेंड के साथ कपिल शर्मा के शो पर पहुंचा शख्स, हक्के-बक्के रह गए सुनील शेट्टी और संजय दत्त, Tv Hindi News - Hindustan
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में संजय दत्त और सुनील शेट्टी बतौर गेस्ट नजर आएंगे। शो पर दोनों कलाकार जमकर मस्ती करते नजर आएंगे। दोनों ही स्टार्स शो पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात करते दिखेंगे। ऐसे में शो का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जो काफी चर्चा में बना हुआ है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 06:55 PM
कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जाता है। इस शो पर इस बार बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार संजय दत्त और सुनील शेट्टी बतौर गेस्ट नजर आएंगे। शो पर दोनों कलाकार जमकर मस्ती करते नजर आएंगे। दोनों ही स्टार्स शो पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात करते दिखेंगे। ऐसे में शो का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जो काफी चर्चा में बना हुआ है। दोनों कलाकार तब हैरान रह गए जब शो पर पहुंची ऑडियंस में से एक शख्स ने बताया कि वो अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ आया है।

गर्लफ्रेंड और बीवी संग कपिल के शो में पहुंचा शख्स

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो ' में सुनील शेट्टी और संजय दत्त कपिल शर्मा के नजर आने वाले हैं। ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। इस शो के एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि सुनील और संजय दत्त दोनों ही कपिल के साथ मस्ती मजाक करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऑडियंस में बैठा एक शख्स खड़ा होता है और कपिल को बताता है, 'आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों के साथ आया हूं।' ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुनील शेट्टी के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। सुनील बिना कुछ बोले तालियां बजाते हुए उसके पास जाते हैं। संजय भी उनके पीछे उस शख्स के पास जाते हैं और पूछते हैं- 'ये आपने कैसे किया, हमें भी सिखा दीजिए।' उनकी ये बातें सुनकर कपिल और दर्शक हंस पड़ते हैं।

संजय ने की 'बागी 4' में दमदार एक्टिंग

संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' आज यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'बागी 4' का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। वहीं, इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। मूवी में इन संजय और टाइगर के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं।

