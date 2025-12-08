कपिल शर्मा ने रिवील की ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4’ की रिलीज डेट, बोले- विराट कोहली…

संक्षेप: The Great Indian Kapil Show Season 4: कपिल शर्मा ने बताया कि उनका शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ कस चौथा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसी साल शुरू होगा।

कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा इस वक्त अपनी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म 12 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में सोमवार के दिन कपिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आस्क मी एनिथिंग सेशन रखा। इस सेशन के दौरान लोगों ने उनसे उनके शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के अपकमिंग सीजन के बारे में पूछा। आइए बताते हैं कि कॉमेडियन ने क्या कहा।

विराट कोहली कब आएंगे? एक फैन ने पूछा, “विराट कोहली को आप अपने शो पर कब इनवाइट कर रहे हो या आपकी इस बारे में उनसे बात हुई या नहीं सर।” इस पर कपिल ने जवाब दिया, “कभी मिला तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा उनसे।”

शो कब शुरू होगा? एक यूजर ने पूछा, “सर आपके शो का नया सीजन कब आ रहा है?” कपिल ने जवाब दिया, “यह 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू हो रहा है।”

‘धुरंधर’ देखी? तीसरे फैन ने पूछा, “कपिल भाई आपने ‘धुरंधर’ मूवी देखी क्या? अगर देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी?” कपिल ने जवाब दिया, “प्रमोशन में बिजी था, देख नहीं पाया, लेकिन आज रात देखने की कोशिश करूंगा अगर जल्दी फ्री हो गया तो, मेरे भाई रणवीर सिंह की मूवी है, मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूं।”