Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThe Great Indian Kapil Show Season 4 will start from 20 december kapil sharma said will request Virat Kohli
कपिल शर्मा ने रिवील की ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4’ की रिलीज डेट, बोले- विराट कोहली…

कपिल शर्मा ने रिवील की ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4’ की रिलीज डेट, बोले- विराट कोहली…

संक्षेप:

The Great Indian Kapil Show Season 4: कपिल शर्मा ने बताया कि उनका शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ कस चौथा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसी साल शुरू होगा।

Dec 08, 2025 06:11 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा इस वक्त अपनी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म 12 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में सोमवार के दिन कपिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आस्क मी एनिथिंग सेशन रखा। इस सेशन के दौरान लोगों ने उनसे उनके शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के अपकमिंग सीजन के बारे में पूछा। आइए बताते हैं कि कॉमेडियन ने क्या कहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विराट कोहली कब आएंगे?

एक फैन ने पूछा, “विराट कोहली को आप अपने शो पर कब इनवाइट कर रहे हो या आपकी इस बारे में उनसे बात हुई या नहीं सर।” इस पर कपिल ने जवाब दिया, “कभी मिला तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा उनसे।”

शो कब शुरू होगा?

एक यूजर ने पूछा, “सर आपके शो का नया सीजन कब आ रहा है?” कपिल ने जवाब दिया, “यह 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू हो रहा है।”

‘धुरंधर’ देखी?

तीसरे फैन ने पूछा, “कपिल भाई आपने ‘धुरंधर’ मूवी देखी क्या? अगर देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी?” कपिल ने जवाब दिया, “प्रमोशन में बिजी था, देख नहीं पाया, लेकिन आज रात देखने की कोशिश करूंगा अगर जल्दी फ्री हो गया तो, मेरे भाई रणवीर सिंह की मूवी है, मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूं।”

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4’ में कौन आएगा?

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का चौथा सीजन 20 दिसंबर को प्रीमियर होगा। फ्री प्रेस जरनल की रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले एपिसोड में नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह अपनी पत्नियों के साथ गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
kapil sharma The Great Indian Kapil Show Netflix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।