आ गया TGIKS 4 का ट्रेलर! जानिए इस सीजन में क्या नया? कहां खा सकता है मात

संक्षेप: The Great Indian Kapil Show Season 4: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के ओटीटी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का चौथा सीजन जल्द आने वाला है। शो का नया प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया गया है।

The Great Indian Kapil Show S4: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का पहला प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स 20 दिसंबर से यह शो शुरू हो जाएगा। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा और उनकी कॉमेडी गैंग फिर एक बार दर्शकों को हंसाती गुदगुदाती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस सीजन में दर्शकों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और पिछले 3 सीजन की तुलना में इस बार क्या ऐसा है जो पहले की तुलना में हल्का नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं।

कपिल शर्मा खुद करेंगे अतरंगी किरदार कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इस बार खुद अलग-अलग किरदारों का गेटअप लेकर एक्ट करते नजर आएंगे। पिछले तीन सीजन से जहां कपिल शर्मा या तो शो होस्ट करते हैं या फिर मेहमानों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऐसा देखने को मिलेगा कि कपिल शर्मा खुद गेटअप लेकर एक्ट करते नजर आएंगे। कपिल शर्मा कई अलग-अलग किरदारों में स्टेज पर आकर दर्शकों को एंटरटेन करेंगे। लेकिन उनका एक्ट लोगों को कितना पसंद आएगा? यह तो वक्त ही बताएगा।

पुराने कॉमेडियन्स फिर आएंगे वापस ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा पिछले तीन सीजन में नजर आ चुके सभी कॉमेडियन्स को एक साथ लाने जा रहे हैं। क्योंकि कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा के अलावा उनके शो में अन्य अहम किरदार निभा चुके तमाम कॉमेडियन्स भी ट्रेलर में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई नए एक्टर्स भी हैं जो कपिल शर्मा शो के इस सीजन में दर्शकों को गुदगुदाते नजर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि यह TGIKS का आखिरी सीजन हो सकता है, क्योंकि एक एक्ट में कपिल ने खुद यह बात कही थी कि उनका नेटफ्लिक्स के साथ 4 सीजन का करार हुआ है।