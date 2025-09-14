TGIKS: लास्ट एपिसोड में सब उलटा-पुलटा, होस्ट बनकर आएगा यह एक्टर, कपिल शर्मा बनेंगे मेहमान

The Great Indian Kapil Show S3: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अगले शनिवार इस सीजन का आखिरी एपिसोड लेकर आएंगे। कपिल शर्मा और उनके सभी कॉमेडियन्स इस एपिसोड में मेहमान होंगे और शो होस्ट करेगा यह सुपरस्टार एक्टर। इसके अलावा भी शो में कई ट्विस्ट आने वाले हैं।

The Great Indian Kapil Show Last Episode: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाला 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने इस सीजन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा होस्टेड इस टॉक शो के पिछले दो सीजन में 13-13 एपिसोड रहे थे, लेकिन तीसरे सीजन में मेकर्स ने 14 एपिसोड रखे हैं और आखिरी एपिसोड अगले शनिवार को नेटफ्लिक्स पर रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। आखिरी एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बतौर मेहमान नजर आएंगे और सामने जज की कुर्सी पर विराजमान होंगे नवजोत सिंह सिद्धू।

सीजन के आखिरी एपिसोड में आएगा ट्विस्ट 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के आखिरी एपिसोड में जमकर मौज-मस्ती होने वाली है और मेकर्स एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं जो इस सीजन को बाय-बाय कहना और भी मुश्किल बना देगा। अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को प्रमोट करने के लिए शो पर पहुंचेंगे। कपिल और अक्षय की जोड़ी काफी फनी है और हर बार की तरह इस सीजन में भी अक्षय कुमार जब स्टेज पर होंगे तो वही होस्ट की पोजिशन संभालेंगे। इतना ही नहीं सीजन के आखिरी एपिसोड में होस्ट अक्षय होंगे और मेहमान सभी कॉमेडियन्स।

कपिल शर्मा के साथ अक्षय करेंगे यह सेगमेंट यानि अक्षय कुमार कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा और सुनील ग्रोवर के साथ कई सारे गेम्स खेलेंगे और खूब सारे सवाल भी पूछेंगे। कॉमेडियन्स के लिए जहां यह थोड़ा मुश्किल होने वाला है, वहीं दर्शकों को लिए इस एपिसोड में ढेर सारा फन होगा। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार वो सेगमेंट कपिल शर्मा के साथ कर रहे हैं जिसमें पोस्ट पर आए फनी कमेंट पढ़े जाते हैं। कपिल शर्मा की पोस्ट की गई तस्वीर सामने है जिस पर लोगों के किए कमेंट अक्षय कुमार पढ़ रहे हैं।