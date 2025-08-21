कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा के बीच हुई बहस, फैंस बोले- इतने सारे लोग फेक नहीं होते हैं
द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा के बीच बहस होती नजर आ रही है। फैंस का कहना है कि ये एक स्क्रिप्टेड लड़ाई लग रही है।
द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कपिल शो के कलाकार किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के सामने तीखी बहस होती दिख रही है। दोनों एक दूसरे से एक तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर फैंस ने भी रिएक्ट किया है। कई फैंस का मानना है कि ये कृष्णा अभिषेक और किकू का कोई प्रैंक है। वहीं, कुछ लोगों को दोनों की लड़ाई देखकर बुरा लग रहा है।
कृष्णा और किकू के बीच लड़ाई
वायरल वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि स्टेज पर किकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और शो की टीम के कुछ लोग मौजूद हैं। कृष्णा कहते हैं कि सर फिर आप ही कर लो। इसके बाद कृष्णा वहां से जाने लगते हैं। उन्हें मनाने की कोशिश हो रही होती है। किकू कृष्णा से कुछ कहते हैं, इसके बाद कृष्णा उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं।
कृष्णा बोले- आवाज ऊंची नहीं करना चाहता
वीडियो में किकू कहते सुनाई पड़ते हैं, "मैं वो नहीं कह रहा। अगर मुझे बुलाया है तो मैं खत्म कर लूं अपना।" इसपर कृष्णा कहते हैं- भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं। मैं अपनी आवाज नहीं उठाना चाहता हूं। इसके बाद किकू कृष्णा को कुछ समझाते नजर आते हैं।
लड़ाई के वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस वीडियो पर रिएक्ट किया है। कई यूजर्स का मानना है कि कृष्णा और किकू की ये लड़ाई नकली है। एक यूजर ने लिखा- ये पक्का कोई प्रैंक होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- जहां कृष्णा होते हैं, वहां कोई ना कोई प्रैंक होता ही है। हालांकि, कई यूजर्स का मानना है कि ये असल लड़ाई है। एक यूजर ने लिखा- इतने सारे लोग फेक नहीं होते हैं, ये असली लड़ाई है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- फेक है तो ठीक है, लेकिन असल है तो बहुत दुख की बात है। एक ने लिखा- इंसान हैं, हो जाती है बहस, कोई बात नहीं।
