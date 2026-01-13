सुनील ग्रोवर ने अर्चना से पूछ लिया कांटे का सवाल, शो में कॉमेडिय मजाक उड़ाते हैं तो कैसा लगता है?
The Great Indian Kapil Show: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाली अर्चना पूरण सिंह के मामले में ऐसा अक्सर होता है कि कपिल से लेकर सुनील या कृष्णा तक उनका मजाक उड़ा देते हैं।
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की परमानेंट गेस्ट अर्चना पूरण सिंह ने अपने नए व्लॉग में शूटिंग सेट की बिहाइंड द सीन्स झलकियां दिखाईं और साथ ही साथ शो की कास्ट और क्रू के साथ मजेदार बातचीत साझा की। अर्चना पूरण सिंह के व्लॉग में शूटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी चीजें भी बताई गई हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। सुनील ग्रोवर ने अर्चना पूरण सिंह की रिंग को लेकर उनकी टांग खींची, लेकिन अर्चना भी पीछे नहीं रहीं और उन्होंने भी कपिल शर्मा वाले अंदाज में सुनील को रोस्ट करने की कोशिश की।
प्ले के दौरान क्यों एक्टर्स को पहनाते हैं विग?
अर्चना के बेटे आयुष्मान ने वीडियो की शुरुआत में बताया कि शूटिंग के पहले का रूटीन और अर्चना की शूट से पहले की तैयारी किस तरह रहती है। टीम ने बताया कि उनके काम में विग का बहुत अहम रोल है, एक्टर्स को अलग-अलग किरदार निभाने होते हैं और उनके लुक के लिए अगर एक्टर्स को विग ना पहनाया जाए तो असली बाल इतना ज्यादा ब्लो और ड्राय किया जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उड़ जाएंगे। यही वजह है कि हर एक्टर को एक विग पहनाया जाता है, ताकि लुक रियल लगे और असली बाल बचे रहें।
बर्तन धोने का लिक्विड लेकर क्यों जाती हैं अर्चना?
आयुष्मान ने व्लॉग में आगे अर्चना पूरण सिंह का ट्रैवल किट दिखाया जिसमें उनकी जूलरी, क्रॉकरी और बर्तन धोने का लिक्विड भी शामिल था। इसी बीच टीम के एक मेंबर ने कहा कि पूरी गाड़ी भर जाती है। व्लॉग में आगे अर्चना पूरण सिंह जाकर कीकू शारदा से बात करती हैं और कहती हैं कि जब हमने नेटफ्लिक्स पर शो शुरू किया था तो पता नहीं था कि अगला सीजन आएगा या नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से यह शो 40वें सीजन तक पहुंच जाएगा। कीकू ने कहा कि यह शो करते हुए महिलाओं के प्रति उनका सम्मान बहुत बढ़ गया है। क्योंकि उन्हें समझ आया है कि तैयार होने में कितना वक्त लगता है।
सुनील ग्रोवर ने पूछ लिया यह चुभने वाला सवाल
अर्चना पूरण सिंह इसी व्लॉग में सुनील ग्रोवर से भी बात करती नजर आती हैं। अर्चना जब सुनील ग्रोवर की वैनिटी वैन में जाती हैं तो सुनील तुरंत उनकी बड़ी सी रिंग दिखाते हुए कहते हैं, "यह मुंबई के वर्ली में 7 बेडरूम, किचन और हॉल वाले फ्लैट की कीमत है।" सुनील ग्रोवर इसी वीडियो में अर्चना से पूछते हैं कि जब वो लोग (कॉमेडियन्स) उनका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? तो इसके जवाब में वह कहती हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो सभी उनके अपने हैं। अर्चना ने कहा- कोई बाहर का बोलकर देखे।
