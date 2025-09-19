'बाबूराव' की वजह से कानूनी पचड़े में फंसे कपिल शर्मा, नेटफ्लिक्स को मिला लीगल नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' पर आरोप लगाया है कि बिना इजाजत उनकी फिल्म 'हेरा फेरी' के पॉपुलर किरदार बाबूराव को दिखाया गया है। ये ना केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि कमर्शियल रूप में की गई चोरी है।

कॉमेडी कपिल शर्मा शो कानूनी पचड़े में फंस गया है। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स को कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस फेमस सेलिब्रिटी वकील सना रईस ने फिरोज की तरफ से भेजा है। नाडियाडवाला ने अपनी हिट फिल्म 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइजी के फेमस कैरेक्टर बाबूराव गणपतराव आप्टे के किरदार को लेकर नेटफ्लिक्स को ये कानूनी नोटिस भेजा है।

बाबूराव से जुड़ा है पूरा मामला दरअसल, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' पर आरोप लगाया है कि बिना उनकी इजाजत उनकी फिल्म 'हेरा फेरी' के पॉपुलर किरदार बाबूराव को दिखाया गया है। ये ना केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि कमर्शियल रूप में की गई चोरी है। सना रईस ने नोटिस में लिखा- 'बौद्धिक संपदा कोई मामूली चीज नहीं है। ये क्रिएटिविटी की जान होती है। मेरे मुवक्किल की फिल्म के आइकॉनिक किरदार को बिना इजाजत के इस्तेमाल किया गया। कानून ऐसे अधिकारों की कमजोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कानूनी रूप से प्राप्त किए गए हैं और जिन्हें बेहद सावधानी से सुरक्षित रखा गया है।' बता दें कि ये पूरा मामला 'हेरा फेरी' फिल्म के फेमस किरदार बाबूराव से जुड़ा हुआ है।'