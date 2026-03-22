द 50 के विनर बने शिव ठाकरे, बोले- भाई प्रिंस नरूला के नाम ये ट्रॉफी
The 50 Winner: द 50 के पहले सीजन का ऐलान हो चुका है। शिव ठाकरे ने ये ट्रॉफी लिफ्ट की है। प्रिंस नरूला ने शिव ठाकरे को अपना टिकट टू फिनाले दिए थे। शिव ने फैजू, कृष्णा श्रॉफ और काका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है।
द 50 के विनर के नाम का ऐलान हो गया है। फैजू, कृष्णा श्रॉफ और काका को हराकर शिव ठाकरे द 50 के पहले सीजन के विनर बन गए हैं। शिव ठाकरे ने अपने हाथ से 50 लाख जीतने वाले फैन को चेक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ये ट्रॉफी प्रिंस नरूला के नाम है। प्रिंस ने शिव ठाकरे को अपना टिकट टू फिनाले दे दिया था। प्रिंस ने कहा था कि अगर शिव ये गेम शो जीतते हैं तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी।
टॉप 5 में पहुंचे थे ये कंटेस्टेंट
50 लोगों के इस शो में रजत दलाल, फैजू, कृष्णा श्रॉफ, काका और शिव ठाकरे टॉप 5 में पहुंचे थे। इसके बाद आज लायन क्रेजी गेम हुआ जिसके बाद गेम को उसके टॉप 4 कंटेस्टेंट्स मिले। रजत दलाल गेम से बाहर हो गए। इसके बाद कृष्णा, फैजू, शिव और काका में टास्क हुआ। इस टास्क को सबसे पहले शिव ठाकरे ने पूरा किया और वो शो के विनर बने।
प्रिंस ने शिव को दिया था टिकट टू फिनाले
21 मार्च के एपिसोड में टॉप 4 के लिए एक टास्क हुआ जिसमें काका, प्रिंस नरूला, रजत दलाल और फैजू जीते थे। प्रिंस नरूला ने सबसे आखिरी में टिकट टू फिनाले जीता था। उन्होंने टिकट टू फिनाले जीतने के बाद कहा कि वो अपना टिकट टू फिनाले शिव ठाकरे को देना चाहेंगे। इसके बाद शिव ठाकरे टॉप 4 में आए। बाद में, शिव, फैजू, रजत और काका ने कृष्णा के लिए वोट करके उन्हें टॉप 5 में शामिल किया।
रोडीज ऑडीशन से शिव को जानते हैं प्रिंस
शिव ठाकरे को रोडीज से पहचान मिली थी। शिव ठाकरे और प्रिंस रोडीज के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। शिव जब ऑडिशन में आए थे तब उन्होंने सभी गैंग लीडर्स को इम्प्रेस कर दिया था। प्रिंस नरूला उस वक्त गैंग लीडर थे।
शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी 2 के विनर रह चुके हैं। बिग बॉस 16 के शिव ठाकरे रनर अप थे। रोडीज 15 में शिव ठाकरे सेमीफाइनलिस्ट थे। खतरों के खिलाड़ी 13 में शिव ठाकरे फाइनल तक पहुंचे थे। शिव ठाकरे झलक दिखलाजा का हिस्सा रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।