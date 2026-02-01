Hindustan Hindi News
The 50 Show Promo: 'द 50' शो में मचा बवाल, टास्क के दौरान भिड़े रजत दलाल और दिग्विजय सिंह, हाथपाई तक पहुंची बात

The 50 Show Promo: 'द 50' शो में मचा बवाल, टास्क के दौरान भिड़े रजत दलाल और दिग्विजय सिंह, हाथपाई तक पहुंची बात

संक्षेप:

'द 50' में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी के जाने-माने चेहरे शामिल हुए हैं। इस शो को लोग बिग बॉस से कंपेयर कर रहे हैं। बिग बॉस की तरह ही इसमें कंटेस्टेंट्स एक ही घर में होंगे।

Feb 01, 2026 12:33 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
The 50 Show: फराह खान का नया टीवी रियलिटी शो 'द 50' अपने अनोखे फॉर्मेट को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। साथ ही ये शो करीब 50 जानी-मानी हस्तियों की लाइनअप की वजह से इन दिनों काफी चर्चा में है। इस शो को लेकर हर पर नई अपडेट आ रही है। शो में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी के जाने-माने चेहरे शामिल हुए हैं। इस शो को लोग बिग बॉस से कंपेयर कर रहे हैं। बिग बॉस की तरह ही इसमें कंटेस्टेंट्स एक ही घर में होंगे। इस बीच टीवी रियलिटी शो द 50 का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में तेजी से वायरल हो रहा है। इस प्रोमो ने इंटरनेट पर हलचल तेज कर दी है।

रजत दलाल और दिग्विजय सिंह के बीच हुई भिड़ंत

रियलिटी शो 'द 50' से लगातार टास्ट वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब शो का एक नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो को शो के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। प्रोमो देख फैंस भी काफी शॉक्ड हैं। प्रोमो में रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी के बीच जोरदार झगड़ा दिखाया गया है। दिग्विजय रजत से सवाल करते हैं कि कल जब बाकी लोग गालियां दे रहे थे, तब तेरा मुंह क्यों नहीं खुला? यह सुनते ही रजत गुस्से में दिग्विजय पर हमला कर देता है। ऐसे में अब घर के बाकी सेलिब्रिटी बीच-बचाव में दौड़ पड़ते हैं। अगर वो बीच में न आते तो शायद बात और भी ज्यादा बढ़ जाती।

सपना चौधरी और अदनान शेख के बीच तीखी नोकझोंक

वहीं, दूसरी तरफ सपना चौधरी और अदनान शेख के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई गई है। टास्क के दौरान सपना अदनान को कहती हैं, 'तू सोच रहा है कि दो लोग चढ़ आएगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी?' अदनान भी गुस्से में जवाब देता है। निक्की तंबोली भी एक कंटेस्टेंट से बहस करती हैं और बाद में अरबाज पटेल को बताती हैं कि वो चाहती हैं कि वो कंटेस्टेंट गुस्सा होकर शो छोड़ दे। वहीं, करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज पहले दिन ही एक टास्क के दौरान झगड़ते दिखे हैं। करण सिद्धार्थ को चेतावनी देता है, 'अगली बार बीच में आने की कोशिश की तो हड्डियां तोड़ दूंगा।' बता दें कि इस शो का प्रीमियर 1 फरवरी को होगा। सभी लोग शो को देखने के लिए बेताब हैं।

