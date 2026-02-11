Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThe 50 Shocking Update Reports Siwet Tomar evicted reality show ends friendship with prince narula cryptic post
प्रिंस की वजह से द 50 से बाहर हुए शिवित तोमर? इंस्टा पर दोस्त को किया अनफॉलो

प्रिंस की वजह से द 50 से बाहर हुए शिवित तोमर? इंस्टा पर दोस्त को किया अनफॉलो

संक्षेप:

द 50 में साथ नजर आ रहे शिवित तोमर और प्रिंस नरूला की दोस्ती फैंस को खूब पसंद आ रही है। हालांकि, अब शिवित ने इंस्टाग्राम पर प्रिंस नरूला को अनफॉलो कर दिया है। फैंस का मानना है कि द 50 में कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। 

Feb 11, 2026 07:29 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

द 50 का खेल जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और दिलचस्प होता जा रहा है। द 50 में शो से बाहर निकालने के लिए कंटेस्टेंट्स ही एक दूसरे के खिलाफ वोट करते हैं। अब इस रियलिटी शो को लेकर खबर है कि आनेवाले एपिसोड में शिवित तोमर शो से बाहर हो जाएंगे। शिवित तोमर के एविक्शन के पीछे प्रिंस नरूला हो सकते हैं। इन रिपोर्ट्स के बीच अब इंस्टाग्राम पर शिवित तोमर ने प्रिंस नरूला को अनफॉलो कर दिया है।

खत्म हुई प्रिंस नरूला और शिवित तोमर की दोस्ती?

रियलिटी शोज से जुड़ी अपडेट देने वाली जर्नलिस्ट जीविका सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया है उनके किसी सोर्स के मुताबिक, शिवित तोमर शो से बाहर हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिवित का एविक्शन प्रिंस की वजह से हो सकता है क्योंकि शिवित ने आते ही एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है- धोखे की सबसे बुरी चीज ये है कि ये आपको दुश्मनों से नहीं मिलता। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के बाद शिवित ने प्रिंस नरूला और उनकी पत्नी युविका को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है।

ये भी पढ़ें:वंशज ने बताया प्रिंस नरूला का प्लान, लोग बोले- तभी ‘द 50’ में इतनी भसड़ मची हुआ

क्या प्रिंस नरूला की वजह से द 50 से बाहर हो गए शिवित तोमर?

अपनी इसी वीडियो पोस्ट में जीविका ने बताया कि शिवित ने अब अपना क्रिप्टिक पोस्ट डिलीट कर दिया है। द 50 में शिवित तोमर और प्रिंस नरूला अबतक एक दूसरे का साथ देते नजर आए हैं। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रिंस की वजह से शिवित के एविक्शन की बात पर दोनों के फैंस हैरान हैं। एक यूजर ने लिखा- अकेले खेलने का दम रखना चाहिए, मंडली में खेलोगे तो ऐसा ही होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- शिवित को प्रिंस से अलग हटकर खेलना चाहिए था। वो हमेशा प्रिंस के पीछे ही नजर आए। हालांकि, अभी शिवित के एविक्शन की खबर आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:करण पटेल ने अचानक लिया द 50 शो छोड़ने का फैसला, वजह जान हो जाएंगे हैरान!

रोडीज में प्रिंस नरूला की गैंग में थे शिवित तोमर

बता दें, प्रिंस नरूला और शिवित तोमर की दोस्ती द 50 से पहले की है। प्रिंस नरूला और शिवित तोमर रोडीज में साथ थे। रोडीज में शिवित तोमर प्रिंस नरूला की गैंग में थे। प्रिंस नरूला शिवित तोमर को काफी पसंद करते थे। रोडीज से दोनों की दोस्ती थी। अब इस रियलिटी में दोनों की दोस्ती खत्म होने की खबर पर फैंस चिंतित हैं।

ये भी पढ़ें:प्रिंस नरूला ने रजत दलाल से मांगी माफी, जानें दोनों के बीच ‘द 50’ में क्या हुआ
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
The 50

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;