प्रिंस नरूला को थप्पड़ मारेंगे अरबाज पटेल? द 50 से हो जाएंगे बाहर
The 50 Latest Update: कलर्स के रियलिटी शो द 50 में आनेवाले एपिसोड्स में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। अरबाज पटेल को-कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला को थप्पड़ मारने के लिए एविक्ट हो जाएंगे।
द 50 में आनेवाले एपिसोड्स में फैंस को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो आनेवाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अरबाज पटेल महल से बाहर हो सकते हैं। कथिततौर पर अरबाज पटेल महल के को-कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला को थप्पड़ मारेंगे जिसके बाद वो शो से बाहर कर दिए जाएंगे।
प्रिंस पर हाथ उठाएंगे अरबाज पटेल?
फिल्मी विंडो की रिपोर्ट के मुताबिक, निक्की तंबोली अरबाज को बताएंगी कि प्रिंस नरूला ने उन्हें बॉडीशेम किया। इसके बाद अरबाज भड़क जाएंगे और प्रिंस को थप्पड़ मार देंगे। द 50 के नियमों में आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। अरबाज को उनकी ये गलती भारी पड़ेगी और वो महल से बाहर कर दिए जाएंगे।
क्या है पूरा मामला?
कथिततौर पर निक्की तंबोली पहले महल से एविक्ट होंगी। हालांकि, एग्जिट के बाद वो दोबारा टीवी शो में आएंगी। इसके बाद वो अरबाज को बताएंगी कि प्रिंस ने उन्हें बॉडीशेम किया था। निक्की खुद भी प्रिंस से इस बारे में बहस करेंगी, लेकिन अरबाज ज्यादा भड़क जाएंगे और गुस्से में प्रिंस को थप्पड़ मार देंगे।
बता दें, अभी निक्की तंबोली के एविक्शन का और अरबाज के एक्शन वाला एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ है। आनेवाले एपिसोड्स में आपको ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखेंगे। बता दें, अगर ऐसा होता है तो अरबाज पटेल द 50 के दूसरे ऐसे कंटेस्टेंट होंगे जिन्हें नियम तोड़ने के लिए शो से बाहर किया जाएगा।
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की बात करें तो हाल ही में अरबाज ने गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली को प्रपोज किया था। अरबाज के प्रपोजल पर निक्की इमोशनल हो गई थीं। उन्होंने बताया था कि उनके पिता अरबाज संग उनके रिश्ते के खिलाफ हैं।
हिंसा करने के लिए शो से बाहर हुए थे अर्चित कौशिक
इससे पहले अर्चित कौशिक को नियम तोड़ने के लिए महल से बाहर किया गया था। अर्चित कौशिक ने मैक्सटर्न (सागर ठाकुर) के साथ हाथापाई की थी।
करण पटेल और उर्वशी पर लटकी एविक्शन की तलवार
द 50 के लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो करण पटेल और उर्वशी ढोलकिया पर एविक्शन की तलवार लटक रही है। आज दोनों की किस्मत का फैसला होगा। करण पटेल और उर्वशी दोनों ही प्रिंस की टीम का हिस्सा हैं। बीते एपिसोड में करण कुंद्रा और सनी लियोनी मेहमान बनकर शो में आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
