सपना चौधरी के ऊपर 35 केसेस, बोलीं- 26 टेबल थे और हर टेबल पर हथियार पड़े थे, ऐसा लग रहा था…

Mar 02, 2026 06:14 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Sapna Choudhary: सपना चौधरी ने अपने करियर के बारे में ‘द 50’ में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि बिग बॉस के बाद उनके करियर में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हुए थे।

सपना चौधरी ने रिएलिटी शो 'द 50' में रिवील किया कि उनके खिलाफ तकरीबन 35 केस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, भारत में ऐसी कई जगहे हैं जहां उन्हें परफॉर्म करने से बैन कर दिया है। सपना ने कहा, ‘साल 2018 के बाद मेरे करियर में बड़ा बदलाव आया था। ये बदलाव बिग बॉस के बाद आया। बिग बॉस से पहले इवेंट्स में चीजें अस्त-व्यस्त होती थीं। भगदड़ होती थी, कुर्सियां फेंकी जाती थीं, झगड़े होते थे। यही कारण है कि मेरे ऊपर 35 केस हैं। मैं बापट, बारोड, मेरठ तरफ बैन हूं। मेरे नाम से शो की परमिशन नहीं मिलती है इन जगहों पर।’

‘देर रात फोन आया…’

सपना ने अपने शुरुआती दिनों के स्ट्रगल को याद करते हुए कहा, ‘घर पर पैसे नहीं थे। मैं और मेरी मां प्रार्थना कर रहे थे कि कैसी भी करके कोई शो ऑफर हो जाए। अचानक, देर रात, मेरा फोन बजा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनके लिए शो करूंगी? मैंने तुरंत हां कह दिया। पूछा भी नहीं कि किस तरह का शो है? कहां हो रहा है? मुझे क्या करना है? शाम हुई, हम वेन्यू पर पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए, हमने देखा, सामने 25-26 टेबल लगी हुई हैं और हर टेबल पर खुलेआम हथियार रखे हुए हैं।'

सपना चौधरी का रॉयल ग्लैमर

आगे क्या हुआ?

सपना ने आगे बताया, 'ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी-अभी जेल से छूटे हैं और जश्न मना रहे हैं। पहले, मैंने एक सोलो गाना गाया और फिर मैंने एक डुएट गाना शुरू किया। जब मैं सोलो परफॉर्म कर रही थी तो उनमें से एक आदमी बार-बार मेरे पास आता रहा, मेरे कान में कुछ फुसफुसाता रहा और फिर चला गया। मेरी मां ने मुझसे पूछा कि वह क्या कह रहा है, मैंने उन्हें बताया कि इतना शोर है कि मुझे समझ नहीं आया। वहां कम से कम 50-55 आदमी थे। फिर मेरी मां ने रिक्वेस्ट की, प्लीज हमें जाने दो।'

उन लोगों ने क्या कहा?

सपना ने आगे बताया, ‘उन्होंने मेरी मां से कहा, आप कैसे जा सकती हैं? डांस अभी बाकी है। डांस करो और फिर जाओ। क्या हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए? मैं स्टेज पर वापस गई और डांस करने लगी। अचानक, वही आदमी पीछे से आया, मेरे गाल पर किस करके भाग गया। मैंने डांस करना बंद कर दिया और बैकस्टेज जाकर बैठ गई। मैंने कहा, मैं अब परफॉर्म नहीं करूंगी। मेरी मां ने उनसे कहा, तुम किसी की बेटी या बहन को यहां बुलाते हो और फिर ऐसा बर्ताव करते हो।’

वहां से कैसे निकले?

सपना बोलीं, 'मेरी मां ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले जाने लगीं। डर लग रहा था, लेकिन हम पीछे नहीं देख रहे थे। बस चलते जा रहे थे। मैं मां से कह रही थी मि वे गोली चलाने वाले हैं…, लेकिन मां नहीं रुकी। किसी तरह, हम गेट से बाहर निकले, कार में बैठे और फिर हमने राहत की सांस ली। बहुत खतरनाक था वो।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

