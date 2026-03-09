रिद्धिमा पंडित ने वंशज सिंह को भेजा लीगल नोटिस, अब तक ‘द 50’ के कंटेस्टेंट्स ने जमा किए इतने पैसे
The 50 Controversy: ‘द 50’ की कंटेस्टेंट रिद्धिमा पंडित ने अपने को-कंटेस्टेंट वंशज सिंह को लीगल नोटिस भेजा है। क्यों? रिएलिटी शो में हुई लड़ाई की वजह से।
‘द 50’ की रिद्धिमा पंडित और वंशज सिंह के बीच विवाद बढ़ते जा रहा है। शो से बाहर आने के बाद रिद्धिमा ने वंशज को लीगल नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, उनकी साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। क्यों? दरअसल, ‘द 50’ में दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। जब उनकी कहासुनी वाला एपिसोड जियोहॉटस्टार पर आया तब रिद्धिमा को वंशज के फैंस गालियां और धमकियां देने लगे।
रिद्धिमा की टीम का बयान
ऐसे में रिद्धिमा ने अपनी लीगल टीम की मदद से वंशज को लीगल नोटिस भेजा है और साइबर पुलिस से संपर्क किया है ताकि ऑनलाइन धमकियों और हैरेसमेंट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रिद्धिमा की टीम ने ईटाइम्स से कहा, ‘हां, ये बात सच है कि हमने वंशज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।’
वंशज की ‘द 50’ की जर्नी
बता दें, वंशज ‘द 50’ के पहले ही दिन एलिमिनेट हो गया था। इसके बाद, शो मिड में वंशज और करण पटेल को शो में वापसी करने का मौका दिया गया। लायन ने वंशज और करण पटले के बीच कॉम्पिटिशन कराया और कहा कि जो कॉम्पिटिशन जीतेगा वो गेम में बना रहेगा। करण जीत गए, हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट करके वंशज को भी शो में जगह दिला दी। वंशज ने कुछ दिन रहकर लोगों को समझा और दिल जीता। हालांकि, दोबारा वंशज डेंजर जोन में पहुंच गए। जब वंशज पर एलिमिनेशन की तलवार लटकी तब करण ने शो छोड़ने और अपनी जगह वंशज को देने का फैसला लिया। इस तरह वंशज अभी भी शो में बरकरार हैं।
कब होगा फिनाले?
‘द 50’ 50 दिनों का शो है। अभी तक 36 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं। मतलब अब 14 एपिसोड्स का ऑन एयर होना बचा है। यानी 23 या 24 मार्च के दिन शो का ग्रांड फिनाले वाला एपिसोड आएगा। बता दें, शो की शूटिंग पूरी हो चुकी है। सारे कंटेस्टेंट्स बाहर आ गए हैं।
36 दिनों में फैंस ने कितने पैसे जमा किए?
8 मार्च के दिन टेलीकास्ट हुए एपिसोड में लायन ने बताया था कि कंटेस्टेंट्स ने अब तक 27,19,000 रुपये जमा किए हैं। बता दें, अभी तक शो में प्रिंस नरूला, रजत दलाल, मिस्टर फैजू, अर्चना गौतम, दिग्विजय राठैर समेत 23 लोग बचे हैं।
