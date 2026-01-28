‘द 50’ के सेट्स से आ रही है बुरी खबर, टास्क के दौरान घायल हुआ ये सदस्य, फैंस बोले- ये नहीं हो सकता
The 50: ‘द 50’ की शूटिंग शुरू हो गई है। पहले खबर आई थी कि लवकेश कटारिया एलिमिनेट हो गए हैं। वहीं अब दावा किया जा रहा है कि रजत दलाल टास्क के दौरान घायल हो गए हैं।
‘द 50’ एक फरवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आएगा, लेकिन इसकी शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इसमें 50 सेलेब्स ने हिस्सा लिया है और वे गेम मास्टर लायन द्वारा दिए जा रहे टास्क पूरा कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि टास्क के दौरान एक कंटेस्टेंट घायल हो गया है। कहा जा रहा है कि सेट पर मौजूद मेडिकल टीम उस सदस्य को हॉस्पिटल लेकर गई है।
कौन है ये सदस्य?
टेली चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सदस्य का नाम रजत दलाल है। सेट से मिली जानकारी के अनुसार, रजत दलाल को यह चोट एक हाई-इंटेंसिटी स्ट्रेंथ टास्क के दौरान लगी, जिसे कंटेस्टेंट्स की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। जब टास्क हो रहा था तब अचानक रजत ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ पकड़ा। ऐसे में स्टैंडबाय पर मौजूद मेडिकल टीम सीट पर पहुंची और उन्हें अपने साथ इमरजेंसी वार्ड में ले गई।
क्या बोले डॉक्टर्स?
इस घटना की वजह से शूटिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई। बाद में यह कन्फर्म हुआ कि रजत को ट्राइसेप्स में चोट लगी है और डॉक्टरों ने उन्हें गेम का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि रजत दलाल को सर्जरी और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। अगर वह शो में गए और उन्होंन टास्क किया तो ये उनके प्रोफेशनल करियर के लिए सही नहीं होगा।
नोट: अभी तक न ही ‘द 50’ के मेकर्स की तरफ से और न ही रजत दलाल की तरफ से इस बात की पुष्टि हो पाई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।