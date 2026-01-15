द 50 में दम दिखाएगा ये कंटेंट क्रिएटर, इंस्टा पर हैं 33.5 मिलियन फॉलोअर्स
The 50 Reality Update: द 50 रियलिटी शो का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। शो में आनेवाले दो कंटेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो गए हैं। करण पटेल के बाद इस डिजिटल सुपरस्टार ने शो में अपनी एंट्री कंफर्म की है।
बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद से ही रियलिटी शो द 50 की चर्चा है। शो जल्द ही कलर्स टीवी पर शुरू होगा। शो का प्रमोशन फराह खान कर रही हैं। शो में आनेवाले दो कंटेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो गए हैं। पहला नाम टीवी एक्टर करण पटेल का है। करण पटेल ने खुद इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी। करण पटेल के बाद डिजिटल कंटेंट क्रिएटर फैसल शेख ने भी शो में अपनी एंट्री कंफर्म की है।
फैजू ने वीडियो पोस्ट कर फैंस को दी खुशखबरी
फैसल शेख को फैजू के नाम से भी जाना जाता है। फैजू ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी है। उन्होंने ने जो वीडियो पोस्ट किया उसकी शुरुआत में फैजू व्लॉग बना रहे होते हैं। वो कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता है। इसके बाद वो देखते हैं उनके दरवाजे पर द 50 का टिकट रखा होता है।
फैजू को आया लायन का बुलावा
वो टिकट खोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें लॉयन के महल से बुलावा आया है। फिर फैजू कहते हैं कि वो द 50 में जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ फैजू ने कैप्शन लिखा- टिकट हाथ में, लक अपने साथ में, ये टिकट बस एक नए एडवेंचर की शुरुआत है।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
फैजू के आने से उनके फैंस शो को लेकर काफी उत्साहित हैं। एक फैन ने वीडियो पर कमेंट करके लिखा- सरप्राइज एकदम दिलपर लगा। इंतजार नहीं हो रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- शेर का बुलावा शेर को आया है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- आपको नए सफर के लिए शुभकामनाएं। एक ने पूछा- प्रैंक तो नहीं कर रहे? वाकई जा रहे हैं ना?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।