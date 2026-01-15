Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThe 50 Reality show After Karan Patel Faisal Shaikh Entry Confirmed Colors Reality show
द 50 में दम दिखाएगा ये कंटेंट क्रिएटर, इंस्टा पर हैं 33.5 मिलियन फॉलोअर्स

द 50 में दम दिखाएगा ये कंटेंट क्रिएटर, इंस्टा पर हैं 33.5 मिलियन फॉलोअर्स

संक्षेप:

The 50 Reality Update: द 50 रियलिटी शो का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। शो में आनेवाले दो कंटेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो गए हैं। करण पटेल के बाद इस डिजिटल सुपरस्टार ने शो में अपनी एंट्री कंफर्म की है। 

Jan 15, 2026 10:02 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद से ही रियलिटी शो द 50 की चर्चा है। शो जल्द ही कलर्स टीवी पर शुरू होगा। शो का प्रमोशन फराह खान कर रही हैं। शो में आनेवाले दो कंटेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो गए हैं। पहला नाम टीवी एक्टर करण पटेल का है। करण पटेल ने खुद इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी। करण पटेल के बाद डिजिटल कंटेंट क्रिएटर फैसल शेख ने भी शो में अपनी एंट्री कंफर्म की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फैजू ने वीडियो पोस्ट कर फैंस को दी खुशखबरी

फैसल शेख को फैजू के नाम से भी जाना जाता है। फैजू ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी है। उन्होंने ने जो वीडियो पोस्ट किया उसकी शुरुआत में फैजू व्लॉग बना रहे होते हैं। वो कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता है। इसके बाद वो देखते हैं उनके दरवाजे पर द 50 का टिकट रखा होता है।

फैजू को आया लायन का बुलावा

वो टिकट खोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें लॉयन के महल से बुलावा आया है। फिर फैजू कहते हैं कि वो द 50 में जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ फैजू ने कैप्शन लिखा- टिकट हाथ में, लक अपने साथ में, ये टिकट बस एक नए एडवेंचर की शुरुआत है।

ये भी पढ़ें:‘द 50’ के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट का नाम आया सामने, 1 फरवरी से होगा शुरू

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

फैजू के आने से उनके फैंस शो को लेकर काफी उत्साहित हैं। एक फैन ने वीडियो पर कमेंट करके लिखा- सरप्राइज एकदम दिलपर लगा। इंतजार नहीं हो रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- शेर का बुलावा शेर को आया है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- आपको नए सफर के लिए शुभकामनाएं। एक ने पूछा- प्रैंक तो नहीं कर रहे? वाकई जा रहे हैं ना?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
The 50

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।