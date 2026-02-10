Rajat vs Chahat: रजत का बयान- चाहत सब कैमरे के लिए कर रही है, मुझे उसका कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं है

संक्षेप: The 50 Rajat Dalal vs Chahat Pandey: ‘द 50’ में रजत दलाल और चाहत पांडे साथ में खेल रहे हैं। हालांकि, चाहत ने रजत को धोखा दिया। ऐसे में रजत भड़क गए और चाहत रोने लगीं।

रिएलिटी शो ‘द 50’ के लेटेस्ट एपिसोड (9 फरवरी) में टास्क के बाद 11 कंटेस्टेंट्स डेंजर जोन में चले गए। ऐसे में गेम मास्टर लॉयन ने सेफ कंटेस्टेंट्स को मौका दिया कि वे प्लानिंग करके रजत दलाल, उर्वशी ढोलकिया, शिव ठाकरे, निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, जान्हवी, दिग्विजय राठी, विक्रांत सिंह राजपूत, मैक्सटर्न, सिवेट तोमर और मनीषा रानी में से 10 कंटेस्टेंट्स को बचा लें। प्लानिंग के दौरान चाहत पांडे ने एक बार भी रजत को सेफ करने की बात नहीं कही।

चाहत का स्टैंड पहले चाहत पांडे ने कहा कि वो दिग्विजय राठी को वोट देंगी। फिर उन्होंने कहा कि उनका एक वोट विक्रांत सिंह राजपूत को जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई जब अर्चना गौतम, रजत की बुराई कर रही थीं तब चाहत ने कहा, ‘रजत जाए…।’ ये सब सुनकर रजत भड़क गए। नॉमिनेशंस से सेफ होने के बाद रजत ने चाहत से बात की।

रजत ने चाहत से क्या कहा? रजत ने चाहत से कहा, ‘मैंने किसी तीसरे इंसान की बातें सुनकर नहीं आया हूं। मैं वो कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा।’ चाहत पलट गईं। चाहत बोलीं, ‘मैं वोट नहीं मांग रही थी। रजत मेरी मां की कसम अगर मैंने विक्रांत के लिए वोट मांगा हो तो।’ इतना कहने के बाद चाहत रोने लगीं। चाहत बोलीं, ‘मैं क्यों मागूंगी विक्रांत के लिए वोट। मैं पागल हूं क्या। मैंने दिग्विजय को वोट नहीं किया। मैंने निक्की को वोट किया।’

रजत का क्लियर स्टैंड रजत आगे बोले, ‘तुमने कहा, रजत जाए…।’ चाहत बोलीं, ‘मैंने नहीं बोला रजत। मैंने कहा कि रजत को तो वोट मिल ही जाएंगे।’ रजत ने निक्की से पूछा, ‘इसने बोला था न कि रजत जाए…।’ निक्की बोली, ‘हां।’ चाहत रोने लगीं। रजत ने इसके बाद जियोहॉटस्टार को दिए बयान में कहा, ‘भाई मुझे रोने-धोने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने जितना पूछा उसका जवाब दो। ये ड्रामे मेरे सामने मत करो क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता कि तुम्हारे मुझसे कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं है। तुम सब कैमरे के लिए कर रही हो। करो, पर एक्सप्लेन भी करो।’

चाहत और रजत की लड़ाई क्यों है बड़ी बात? दरअसल, चाहत और रजत ‘बिग बॉस’ में पहली बार साथ नजर आए थे। वहां पर चाहत और रजत दोस्त थे। दोनों के कई रील्स वायरल हुए थे और चाहत की वजह से रजत का सॉफ्ट साइड नजर आया था। ऐसे में फैंस ने दोनों का हैशटैक (राहत) बनाया था। इतना ही नहीं, ‘द 50’ में भी दोनों साथ खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में फैंस ये दावा कर रहे हैं कि दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन चाहत के एक्शन और रजत के बयान ने ये साफ कर दिया है कि दोनों के बीच कुछ नहीं है।