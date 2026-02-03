Hindustan Hindi News
Video: सपना चौधरी से बोले अदनान शेख, ‘औरत है औरत की तरह रह’, भड़कीं हरियाणवी डांसर

संक्षेप:

The 50 Sapna Choudhary vs Adnan Shaikh: ‘द 50’ के तीसरे दिन का प्रोमो आया है। प्रोमो में अदनान शेख और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की लड़ाई की झलक दिखाई गई है।

Feb 03, 2026 09:56 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
जियोहॉटस्टार के रिएलिटी शो ‘द 50’ को शुरू हुए दो दिन ही हुए हैं और शो ट्रेंड करने लगा है। पहले दिन करण पटेल की लड़ाई हुई। दूसरे दिन रजत दलाल ने दिग्विजय राठी पर हाथ उठाया। वहीं अब तीसरे दिन के प्रोमो में अदनान शेख ने सपना चौधरी को ऐसी बात कह दी कि वह सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। यहां देखिए ‘द 50’ के तीसरे दिन का प्रोमो।

क्या हुआ अदनान शेख और सपना चौधरी के बीच?

प्रोमो की शुरुआत में सपना चौधरी ने अदनान शेख को कहा, ‘दम नहीं है क्या बाहर जाकर कमाने का?’ अदनान शेख ने कहा, ‘चिल्ला मत! औरत है तो औरत की तरह रह न।’ सपना चौधरी भड़क गईं। सपना बोलीं, ‘पहले चिटिंग करता है फिर यहां मर्दानगी दिखा रहा है।’ अदनान ने कहा, ‘चल निकल।’ सपना बोलीं, ‘ऐसा मारूंगी न बाहर मिलेगा तो।’ अदनान बोले, ‘हां आ न।’

भड़के लोग

अदनान का बयान (औरत है तो औरत की तरह रह न) सुनकर लोग भड़क गए हैं। प्रोमो के नीचे एक ने कमेंट कर लिखा, ‘कैसे रहे औरत? मर्दाें की कैद में? सपना जैसे चाहेगी वैसे रहेगी। तू अपनी सोच सही कर।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ये कैसे लोग हैं? इन्हें रिएलिटी शोज में बुलाकर इतनी फुटेज क्यों दी जाती है? औरत है औरत की तरह रह? तू रह न मर्द की तरह।’

‘द 50’ हाइलाइट

डे 1: करण पटेल का गुस्सा।

डे 2: रजत दलाल vs दिग्विजय राठी (फिजिकल फाइट)।

डे 3: अदनान शेख vs सपना चौधरी (विवादास्पद बयान)।

कितनी है सपना और अदनान की फॉलोइंग?

इंस्टाग्राम पर सपना चौधरी को 6.7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं अदनान की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग 11.8 मिलियन है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
The 50 Sapna Choudhary

