Video: सपना चौधरी से बोले अदनान शेख, ‘औरत है औरत की तरह रह’, भड़कीं हरियाणवी डांसर

संक्षेप: The 50 Sapna Choudhary vs Adnan Shaikh: ‘द 50’ के तीसरे दिन का प्रोमो आया है। प्रोमो में अदनान शेख और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की लड़ाई की झलक दिखाई गई है।

जियोहॉटस्टार के रिएलिटी शो ‘द 50’ को शुरू हुए दो दिन ही हुए हैं और शो ट्रेंड करने लगा है। पहले दिन करण पटेल की लड़ाई हुई। दूसरे दिन रजत दलाल ने दिग्विजय राठी पर हाथ उठाया। वहीं अब तीसरे दिन के प्रोमो में अदनान शेख ने सपना चौधरी को ऐसी बात कह दी कि वह सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। यहां देखिए ‘द 50’ के तीसरे दिन का प्रोमो।

क्या हुआ अदनान शेख और सपना चौधरी के बीच? प्रोमो की शुरुआत में सपना चौधरी ने अदनान शेख को कहा, ‘दम नहीं है क्या बाहर जाकर कमाने का?’ अदनान शेख ने कहा, ‘चिल्ला मत! औरत है तो औरत की तरह रह न।’ सपना चौधरी भड़क गईं। सपना बोलीं, ‘पहले चिटिंग करता है फिर यहां मर्दानगी दिखा रहा है।’ अदनान ने कहा, ‘चल निकल।’ सपना बोलीं, ‘ऐसा मारूंगी न बाहर मिलेगा तो।’ अदनान बोले, ‘हां आ न।’

भड़के लोग अदनान का बयान (औरत है तो औरत की तरह रह न) सुनकर लोग भड़क गए हैं। प्रोमो के नीचे एक ने कमेंट कर लिखा, ‘कैसे रहे औरत? मर्दाें की कैद में? सपना जैसे चाहेगी वैसे रहेगी। तू अपनी सोच सही कर।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ये कैसे लोग हैं? इन्हें रिएलिटी शोज में बुलाकर इतनी फुटेज क्यों दी जाती है? औरत है औरत की तरह रह? तू रह न मर्द की तरह।’

‘द 50’ हाइलाइट डे 1: करण पटेल का गुस्सा।

डे 2: रजत दलाल vs दिग्विजय राठी (फिजिकल फाइट)।

डे 3: अदनान शेख vs सपना चौधरी (विवादास्पद बयान)।