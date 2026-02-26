The 50: मां नहीं बन पा रही हैं मोनालिसा, बोलीं- हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं
The 50 Monalisa: आपको ‘बिग बॉस 10’ में नजर आईं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा याद हैं? उन्होंने इस बार अपने पति विक्रांत के साथ ‘द 50’ में हिस्सा लिया है।
भोजपुरी एक्ट्रेस और रिएलिटी शो ‘द 50’ की कंटेस्टेंट मोनालिसा ने बहुत बड़ी बात रिवील की है। उन्होंने ‘द 50’ से बाहर आने के बाद बताया कि वह मां बनने की बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही हैं। हालांकि, तमाम कोशिशों के बाद भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। पढ़िए मोनालिसा का पूरा बयान।
क्या बोलीं मोनालिसा?
मदरहुड पर बात करते हुए मोनालिसा ने IANS को दिए बयान में कहा, ‘हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब चीजें तो भगवान के हाथ में होती हैं न। मुझे उम्मीद है कि मेरी जिंदगी में वो दिन जरूर आएगा। मैं उस अच्छे दिन का इंतजार कर रही हूं।’
बेबिका और विक्रांत की बातचीज सुन हुईं हैरान
‘द 50’ की बेबिका दुर्वे ने विक्रांत को बताया था कि मोनालिसा के साथ एक मेल कंटेस्टेंट फ्लर्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बजाय, विक्रांत ने अपनी पत्नी का सपोर्ट किया था और कहा था कि उन्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। जब इस बारे में मोनालिसा को बताया गया तब उन्होंने कहा, ‘विक्रांत और मैं अठारह साल से साथ हैं। हम एक-दूसरे को समझते हैं और हमारे बीच बहुत मजबूत रिश्ता है। जब मैंने क्लिप देखी, तो मुझे हैरानी हुई कि उसने ऐसा कमेंट क्यों किया... भरोसा हमेशा से हमारे रिश्ते की नींव रहा है।’
‘बिग बॉस 10’ में हुई थी मोनालिसा की शादी
रिएलिटी शो के बारे में बात करते हुए मोनालिसा ने कहा, ‘रिएलिटी शो बस ये दिखाता है कि हम असल में कौन हैं। घर के अंदर, हम वैसे ही रहते हैं जैसे घर में रहते हैं। मतभेद और बहस होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भरोसा खत्म हो जाता है। हम खुलकर बातचीत करते हैं और मसले सुलझाते हैं। बातचीत किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होती है।’ बता दें, मोनालिसा और विक्रांत ने ‘बिग बॉस 10’ में शादी की थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।