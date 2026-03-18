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मनीषा रानी का वेडिंग प्लान, द 50 में युविका चौधरी से बोलीं- आपको नहीं बुलाऊंगी

Mar 18, 2026 11:28 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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The 50 Manisha Rani: मनीषा रानी ने अपना वेडिंग प्लान डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि वो इंडियन से ही शादी करेंगी, फॉरेनर से उन्हें कनेक्शन फील नहीं होता है।

मनीषा रानी का वेडिंग प्लान, द 50 में युविका चौधरी से बोलीं- आपको नहीं बुलाऊंगी

रिएलिटी शो ‘द 50’ के लेटेस्ट एपिसोड में मनीषा रानी ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने युविका चौधरी और प्रिंस नरूला को बताया कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए और वह अपनी शादी में गेस्ट के लिए क्या क्या रूल्स रखेंगी। दरअसल, इस बात की शुरुआत तब हुई जब युविका ने मनीषा से कहा, ‘तुम तो अपना स्वयंवर रख सकती हो।’ इस पर मनीषा बोलीं, ‘रख तो सकते हैं, लेकिन रिएलिटी शोज के प्यार पर से मेरा मन उठ गया है। मुझे इस फील्ड के लड़के से शादी नहीं करनी है। आधी जिंदगी मेरी इनसिक्योरिटी में निकल जाएगी।'

मनीषा के रूल्स

मनीषा ने आगे कहा, 'मैं अपनी शादी में यही रूल बनाऊंगी कि मेरी शादी में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही दिखनी चाहिए हूं। जो मेरे से ज्यादा सुंदर है उसका नाम गेस्ट लिस्ट से कैंसिल कर दूंगी। आपका भी चांस कम है थोड़ा।’ मनीषा की बातें सुनकर युविका हंसने लगी।

मनीषा रानी
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प्रिंस का सवाल

प्रिंस ने मनीषा से पूछा, ‘रिसेप्शन पर बुलाएगी?’ मनीषा बोलीं, ‘बुला लूंगी, लेकिन लिमिट दे दूंगी कि ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, नॉर्मल मेकअप करना है।’ युविका बोलीं, ‘अगर वो शादी के बाद इंस्टाग्राम पर छिप-छिपकर लड़कियों से बात करने लगे तो।’ मनीषा बोलीं, ‘इसलिए तो हम अभी तक सिंगल हैं। हम लड़का ही वो चुनेंगे जो सीधा हो और दूसरी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता हो। आपको पता है हम कहीं भी जाते हैं और वहां अगर ऐसा कोई लड़का होता है न जो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता तो हमारा दिल उस पर आ जाता है।’

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इंडियन या फॉरेनर

युविका ने पूछा, ‘तुम्हे लड़का अपने गांव की तरफ का ही चाहिए? मुझे लगता है तुम्हे फॉरेनर से शादी करनी चाहिए।’ मनीषा बोलीं, ‘कहीं का भी लड़का चलेगा। बस फॉरेनर नहीं। इंडियन के साथ एक फीलिंग जग जाता है। अपना वाला फीलिंग आता है।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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