The 50 Show: 'बीच में आए तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा...', करण पटेल ने इस कंटेस्टेंट को नेशनल टीवी पर दी धमकी
'द 50' में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी के जाने-माने चेहरे शामिल हुए हैं। इस शो को लोग बिग बॉस से कंपेयर कर रहे हैं। इस शो को लेकर हर पर नई अपडेट आ रही है।
The 50 Show: फराह खान का नया टीवी रियलिटी शो 'द 50' अपने अनोखे फॉर्मेट और करीब 50 जानी-मानी हस्तियों की लाइनअप की वजह से इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस शो में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी के जाने-माने चेहरे शामिल हुए हैं। इस शो को लोग बिग बॉस से कंपेयर कर रहे हैं। इस शो को लेकर हर पर नई अपडेट आ रही है। ये शो अभी शुरू ही हुआ है कि घर में कंटेस्टेंट के बीच बवाल मचाने लगा। ऐसे में अब घर के दो कंटेस्टेंट के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने हड्डियां तोड़ने के भी धमकी दी। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
करण-सिद्धार्थ के बीच हुई तीखी बहस
रियलिटी शो 'द 50' से लगातार टास्ट वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब शो का एक नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो को शो के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। प्रोमो में करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच झगड़ा देखने को मिला। दोनों के बीच एक टास्क के दौरान जमकर तीखी बहस देखने को मिली। ऐसे में करण को किसी बात पर सिद्धार्थ पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सभी शॉक्ड हो गए। करण ने गुस्से में कहा, 'अगर अगली बार तुम बीच में आए तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा।'
सपना चौधरी ने भी इस कंटेस्टेंट को दी धमकी
ऐसे में भला सिद्धार्थ भी कहा चुप बैठने वाले थे। करण की बात सुनकर वो गुस्से में लाल हो गए। वहीं, दूसरी तरफ सपना चौधरी और अदनान शेख के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई गई है। टास्क के दौरान सपना अदनान को कहती हैं, 'तू सोच रहा है कि दो लोग चढ़ आएगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी?' अदनान भी गुस्से में जवाब देता है। इन झगड़ों से ये तो तय है कि बिग बॉस की तरह ही इस शो में भी भरपूर ड्रामा देखने को मिलने वाला है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
