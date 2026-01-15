‘द 50’ के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट का नाम आया सामने, 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार पर होगा शुरू

संक्षेप: Reality Show The 50: जियोहॉटस्टार और कलर्स पर नया रिएलिटी शो शुरू होने वाला है। इस रिएलिटी शो का नाम ‘द 50’ है। इसके पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट का नाम भी सामने आ गया है।

First Confirm Contestant of ‘The 50’: रिएलिटी शो ‘द 50’ के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है। टीवी एक्टर करण पटेल इस शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये बात कन्फर्म की है। उन्होंने लिखा, ‘एक शेर को दूसरे शेर का बुलावा आया है...एक्साइटमेंट भी है...और सवाल भी। ‘द 50’ 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर।’

कब शुरू होगा ये शो? ‘द 50’ 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर आएगा। इस फिल्ममेकर, यूट्यूबर और कोरियोग्राफर फराह खान होस्ट करने वाली हैं। इस शो में कुल 50 सेलेब्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वे 50 दिनों तक एक घर में रहेंगे और टास्क परफॉर्म करेंगे। ‘बिग बॉस’ की तरह इस रिएलिटी शो में भी एलिमिनेशन होंगे।

इन सेलेब्स को भी किया है अप्रोच करण पटेल के अलावा धनश्री वर्मा, प्रतीक सहजपाल, सबा आजाद, एमीवे, ओरी, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, कुशा कपिला, अंशुला कपूर, तान्या मित्तल, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, मिस्टर फैसु, निक्की तंबोली, अरबाज़ पटेल, श्रीसंत, करण पटेल, रिद्धि डोगरा, मल्लिका शेरावत, विवियन डीसेना और जय भानुशाली को भी अप्रोच किया गया है। हालांकि, अभी तक अन्य कन्फर्म कंटेस्टेंट्स के नाम सामने नहीं आए हैं।