The 50 Grand Finale Live: धुरंधर के गाने से शुरू हुआ फिनाले, वोट आउट कंटेस्टेंट महल में आए वापस
The 50 Grand Finale Live Update: आज द 50 को उसके विनर का नाम पता चल जाएगा। फिनाले की रेस में रजत दलाल, फैजू, कृष्णा श्रॉफ, काका और शिव ठाकरे हिस्सा लेंगे। अब देखते हैं किसके सिर सजेगा द 50 के विनर का ताज।
The 50 Grand Finale Live: द 50 का आज यानी 22 मार्च को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। 1 फरवरी को शुरू हुआ ये गेम शोज आज अपने आखिरी पड़ाव में है। रजत दलाल, शिव ठाकरे, फैजू, कृष्णा श्रॉफ और काका ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। अब इसमें से किसे ट्रॉफी मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस गेम शो की खास बात ये है कि जीतने वाले को नहीं बल्कि किसी एक फैन को प्राइज मनी मिलेगा।
द 50 में गेम की शुरुआत में टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया के 50 जानेमाने चेहरे पहुंचे थे। इन कंटेस्टेंट्स ने टास्क खेल-खेलकर फैंस के लिए प्राइज मनी में पैसे इकट्ठा किए। आज वो प्राइज मनी 50 लाख तक पहुंचेगा। द 50 में रिद्धि डोगरा, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, रिद्धी डोगरा, शिवित तोमर, लवकेश कटारिया, उर्वशी ढोलकिया, शाइनी, अर्चना गौतम, मोनालीसा, विक्रांत, वंशज, रिद्धिमा पंडित और हामिद बकरीजी जैसे चेहरे नजर आए थे। यहां पढ़िए द 50 फिनाले से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स
The 50 Live Update, 9:00 pm: वोट आउट हो चुके कंटेस्टेंट आए वापस
द 50 ग्रैंड फिनाले की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत धुरंधर के टाइटल ट्रैक से हुई।बैकग्राउंड में धुरंधर का टाइटल ट्रैक सुनाई दे रहा था और उसी के साथ घर में वोटआउट हो चुके कंटेस्टेंट्स ने एंट्री मारी।
The 50 Live Update, 8:55 pm: शिव ने प्रिंस के लिए शेयर किया वीडियो
The 50 Live Update, 8:46 pm: शो का नया प्रोमो
The 50 Live Update, 8:30 pm: कौन होगा शो का विनर?
ग्रैंड फिनाले से पहले सोशल मीडिया यूजर्स ने शिव ठाकरे का नाम विनर के तौर पर प्रिडिक्ट किया है। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, शिव ठाकरे इस गेम के विनर होंगे। वहीं, फैजू दूसरे नंबर पर होंगे। तीसरे नंबर पर कृष्णा होंगी।
The 50 Live Update, 8:15 pm: अबतक प्राइज मनी पॉट में है कितना पैसा?
बीते एपिसोड तक द 50 के कंटेस्टेंट्स ने फैंस के लिए 40,44,000 रुपये कमा लिए थे। कहा जा रहा है आज टास्क करके ये आंकड़ा 50 लाख तक पहुंचेगा।
The 50 Live Update, 8:15 pm: प्रिंस ने शिव ठाकरे को दिया था टिकट टू फिनाले
द 50 टिकट टू फिनाले के टास्क में प्रिंस नरूला ने जीतकर टॉप 5 में अपनी जगह बना ली थी। हालांकि, उन्होंने अपना टिकट टू फिनाले का टिकट अपने दोस्त शिव ठाकरे को दे दिया।सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा करके प्रिंस ने दोस्ती की मिसाल पेश की है।
The 50 Live Update, 8:13 pm: कब और कहां देख सकेंगे शो का फिनाले?
द 50 का फिनाले आज यानी 22 मार्च को रात 9 बजे से जियो हॉटस्टार और रात 10 बजे से कलर्स पर प्रसारित होगा। यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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