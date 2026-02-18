आ गई ‘द 50’ के ग्रांड फिनाले की डेट, टॉप-20 में पहुंचेंगे ये कंटेस्टेंट्स
The 50 Grand Finale: ‘द 50’ का ग्रांड फिनाले गुरुवार के दिन शूट होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रांड फिनाले तक 20 कंटेस्टेंट्स अपनी जगह बना पाएंगे।
रिएलिटी शो ‘द 50’ का ग्रांड फिनाले 19 फरवरी के दिन शूट होने वाला है। नहीं! शो अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल, इस शो की शूटिंग 25 जनवरी से ही शुरू हो गई थी। वहीं एपिसोड्स 1 फरवरी से टेलीकास्ट होने चालू हुए थे। ये शो 50 दिन का है और अभी तक सिर्फ 17 एपिसोड्स ही ऑन ऐयर हुए हैं। मतलब अभी ये शो जियोहॉटस्टार पर 33 दिन और आने वाला है।
फिनाले में किन कंटेस्टेंट्स ने अपनी जगह बनाई?
‘द 50’ की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज फिल्म विंडो और देसी पटाका ने बताया है कि 50 में से कुल 20 कंटेस्टेंट्स फिनाले तक पहुंचे हैं। फिनाले में अपनी जगह बनाने वाले 20 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में शिव ठाकरे, शाइनी दोशी, मनीषा रानी, सिद्धार्थ भारद्वाज, आरुषि चावला, रिद्धि डोगरा, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, सिवेट तोमर, हामिद बरकाजी, रजत दलाल, लवकेश कटारिया, विक्रांत, काका, मिस्टर फैजू, अर्चना गौतम, वंशज सिंह, उर्वशी ढोलकिया और कृष्णा श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है।
नोट: ग्रांड फिनाले में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स के नामों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।
लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ?
‘द 50’ के लेटेस्ट एपिसोड (17 फरवरी) में ‘द लायन’ ने एलिमिनेटेड सदस्य उर्वशी ढोलकिया, खानजादी, आरुषि चावला और तेजस्वी माडिवाड़ा को एक मौका दिया। इन चारों सदस्यों ने अपनी-अपनी टीम चुनी। उर्वशी ढोलकिया ने निक्की तंबोली की टीम, आरुषि चावला ने प्रिंस नरूला की टीम, खानजादी ने दिग्विजय राठी और तेजस्वी माडिवाड़ा ने शिव ठाकरे को चुना। निक्की तंबोली और प्रिंस नरूला की टीम जीत गई। ऐसे में आरुषि चावला और उर्वशी ढोलकिया की शो में दोबारा एंट्री हुई। वहीं तेजस्वी माडिवाड़ा और खानजादी को वापस महल छोड़कर जाना पड़ा।
कौन हुआ एविक्ट?
सिर्फ तेजस्वी और खानजादी को ही नहीं बेबिका ध्रुवे को भी एलिमिनेट होना पड़ा। दरअसल, टास्क के बाद हारी हुई टीम ने अपने सदस्य को डेंजर जोन में डाला। फिर घरवालों ने अपने फेवरेट सदस्यों को वोट दिया। इस तरह सब बच गए। वहीं बेबिका गेम से बाहर हो गईं।
