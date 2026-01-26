The 50: लॉयन ने पहले ही दिन दिया यह टास्क, सेलेब्स ने चुने 10 कैप्टन और शुरू हुआ खेल

संक्षेप: The 50 First Task: बिग बॉस से भी बड़े रियलिटी टीवी शो द 50 की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन शो में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। लॉयन ने घरवालों को अपने-अपने कैप्टन चुनने को कहा और कुल 10 कप्तान चुने गए।

रियलिटी टीवी शो 'द 50' में अब खेल शुरू हो चुका है। पहले दिन ही घर के अंदर सबसे रोमांचक टास्क देखने को मिला, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स को 10 कैप्टन्स चुनने थे। लायन की नजरों के सामने हुए इस टास्क में श्रुतिका अर्जुन, उर्वशी ढोलकिया, रचित, मोनालिसा, निक्की तंबोली, प्रिंस नरूला, रजत दलाल, मिस्टर फैजू, करण पटेल और कृष्णा श्रॉफ को कैप्टन के रूप में चुना गया। ये सभी नाम बड़े-बड़े रियलिटी शोज जैसे 'बिग बॉस' शोज का हिस्सा रह चुके हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं। पहले ही दिन शो का माहौल काफी गर्म नजर आया।

कैप्टन चुने जाने के बाद आगे क्या हुआ? टास्क के बाद हर कैप्टन ने 4-4 मेंबर्स चुनकर कुल 10 टीमें बनाईं, जिनमें हर टीम में 5 सदस्य शामिल हैं। बिग बॉस के विनर्स जैसे उर्वशी ढोलकिया (बिग बॉस 6) और प्रिंस नरूला (बिग बॉस 9) के साथ-साथ नए चेहरे जैसे श्रुतिका अर्जुन (बिग बॉस 18) भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी नए पुराने सेलेब्रिटीज मिलकर शो को और भी एक्साइटिंग बना रहे हैं। फैंस का रिएक्शन काफी मिला जुला रहा। कुछ दर्शक जहां कैप्टन्स को लेकर एक्साइटेड हैं तो वहीं कुछ प्रिंस नरूला जैसे नामों पर सवाल भी उठा रहे हैं।