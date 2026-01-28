The 50: पहले ही दिन 'द 50' ने फैंस को दिया तगड़ा झटका, शो से हुआ पहला शॉकिंग एविक्शन, बाहर हुआ ये मशहूर यूट्यूबर
The 50 First Eviction: मच अवेटेड रियलिटी शो 'द 50' अपने अनोखे फॉर्मेट और जानी-मानी हस्तियों की लाइनअप की वजह से इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इस शो को लेकर हर पर नई अपडेट आ रही है। शो में करीब 50 कंटेस्टेंट्स शामिल किए गए हैं, जिनमें 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी के जाने-माने चेहरे शामिल हैं। ऐसे में अब इस 'द 50' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि शो से पहला कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है और खास बात ये है कि बाहर होने वाला नाम कोई आम नहीं, बल्कि एक मशहूर यूट्यूबर का है।
'द 50' में 50 कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला
'द 50' की शूटिंग शुरू होने के साथ कंटेस्टेंट के बीच काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शो में अलग-अलग बैकग्राउंड से आए कंटेस्टेंट खुद को सुरक्षित रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला बेहद तीखा नजर आने लगा है।
'द 50' शो से बाहर हुआ पहला कंटेस्टेंट
ताजा खबर के अनुसार, शो में पहला एलिमिनेशन हो गया है। 'द 50' से 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम और मशहूर यूट्यूबर लवकेश कटारिया बाहर हो चुके हैं। लवकेश का सामना उन्हीं के जिगरी यार यानी रजत दलाल के साथ हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने एक टास्क में रजत दलाल का सामना किया लेकिन हार गए, जिसके कारण उन्हें कॉम्पिटिशन से बाहर होना पड़ा। हालांकि अभी तक टेलीविजन पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यह खबर रियलिटी शो के फैंस के बीच फैलने लगी है। आपको बता दें कि लवकेश कटियार की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है।
'द 50' के बारे में
बता दें कि 'द 50' अगले महीने 1 फरवरी 2026 से टीवी की दुनिया में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह शो कलर्स टीवी के साथ-साथ जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। दर्शक इसे रोजाना रात 9 बजे देख सकेंगे। 'द 50' शो की घोषणा 'बिग बॉस 19' के फिनाले के दौरान की गई थी, जिसके बाद से ही इसे लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है।
