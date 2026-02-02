Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThe 50 first elimination Vansajh Singh evicted on first day of reality show lovekesh kataria still in the game
The 50: शुरू हुआ ‘द 50’, लवकेश कटारिया नहीं, पहले दिन एविक्ट हुआ ये कंटेस्टेंट

The 50: शुरू हुआ ‘द 50’, लवकेश कटारिया नहीं, पहले दिन एविक्ट हुआ ये कंटेस्टेंट

संक्षेप:

The 50 First Elimination: जियोहॉटस्टार का नया रिएलिटी शो ‘द 50’ शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, पहले ही दिन 50 सेलेब्स में से एक सेलेब एविक्ट भी हो गया है।

Feb 02, 2026 10:30 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जियोहॉटस्टार (JioHotstar) का मोस्ट अवेटेड रिएलिटी शो ‘द 50’ शुरू हो चुका है और पहले ही दिन दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिला है। गेम मास्टर 'लायन' ने शुरुआत में ही 50 कंटेस्टेंट्स में से 10 कैप्टन्स चुनकर खेल की बिसात बिछा दी। इन 10 कैप्टन्स ने अपनी-अपनी पांच-पांच सदस्यों की टीमें तैयार की। इसके बाद टीमों को ब्लू और रेड कार्ड्स दिए गए। नियमों के मुताबिक, ब्लू कार्ड वाली टीमों के पास यह ताकत थी कि वे अपनी पसंद की रेड कार्ड वाली टीम को चुनौती दें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन टीमों के बीच हुई सीधी भिड़ंत:

  1. रजत दलाल की टीम vs मिस्टर फैजू की टीम

2. प्रिंस नरूला की टीम vs मोनालिसा की टीम

3. शिव ठाकरे की टीम vs रिद्धि डोगरा की टीम

4. निक्की तंबोली की टीम vs कृष्णा श्रॉफ की टीम

5. करण पटेल की टीम vs उर्वशी ढोलकिया की टीम

हिमेश रेशमिया की एंट्री और टास्क का नतीजा

शो में ग्लैमर और मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया की एंट्री हुई। गेम का नियम बेहद दिलचस्प था: हिमेश गाना गाएंगे और जैसे ही वे रुकेंगे, स्क्रीन पर फ्लैश होने वाली दो टीमों को आपस में मुकाबला करना होगा।

विजेता बनकर उभरीं इनकी टीमें:

1.शिव ठाकरे

2.प्रिंस नरूला

3.करण पटेल

4.कृष्णा श्रॉफ

5.मिस्टर फैजू

पहला एविक्शन: कौन हुआ शो से बाहर?

जीतने वाले पांचों कैप्टन्स को एक कड़ा फैसला लेना था। उन्हें हारने वाली टीमों में से किसी एक सदस्य को घर से बेघर करना था। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह चर्चा थी कि मशहूर यूट्यूबर लवकेश कटारिया पहले दिन बाहर हो गए हैं, लेकिन शो के ऑन-एयर होने पर ये खबरें गलत साबित हुईं। 'द 50' से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट वंशज सिंह बने हैं। वंशज एक चर्चित गेमिंग और पॉप-कल्चर कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें इससे पहले MX Player के ‘द प्लेग्राउंड’ में देखा गया था।

ये भी पढ़ें:'द 50' शो में मचा बवाल, टास्क के दौरान भिड़े रजत-दिग्विजय, हाथपाई तक पहुंची बात
ये भी पढ़ें:The 50 Update: 'द 50' का हिस्सा बने रेसलर खली, सेलेब्स के साथ किया यह टास्क
ये भी पढ़ें:द 50 में आएंगी 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स, फॉलोइंग के मामले में सबसे आगे ये एक्ट्रेस
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
The 50

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।