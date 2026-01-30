The 50 से एक और शॉकिंग एविक्शन, लवकेश के बाद शो से कटा 'बिग बॉस 19' की इस हसीना का पत्ता
'द 50' शो में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी स्टार्स सहित करीब 50 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। ऐसे में अब इस 'द 50' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 'द 50'से एक और एविक्शन की खबर सामने आ रही है।
'द 50' से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट
'द 50' शो से बीते दिनों खबर आई थी कि शो से 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम और मशहूर यूट्यूबर लवकेश कटारिया बाहर हो चुके हैं। वहीं, अब और फेमस पर्सनैलिटी के बाहर होने की खबर आ रही है, जिसका नाम आपको हैरान कर देगा। 'द 50' से मिस इंडिया विजेता व 'बिग बॉस 19' फेम नेहल चुडासमा का शो से पत्ता कट चुका है। खबरों की मानें तो, नेहल के एविक्शन का फैसला गेम में जीत दर्ज करने वाली टीम ने ही लिया था।
इसकी वजह से बाहर हुईं नेहल
खबरों की मानें तो 'द 50' में टास्क हुआ, जिसमें तीन टीम जीती और दो टीम हार गई। जहां विजेता टीम के कैप्टन ने मिलकर हारने वाली दोनों टीम में से एक-एक कंटेस्टेंट का नाम एविक्शन के लिए चुना। इसमें नेहल चुडासमा और नीलम गिरी निशाना बनीं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने नेहल चुडासमा के खिलाफ वोट दिया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। नेहल के एविक्शन ने सभी को हैरान कर दिया। बता दें कि 'द 50' का प्रीमियर 1 फरवरी को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर होगा। शो को रात के 9 बजे स्ट्रीम किया जा सकता है। इस रियलिटी शो में करीब 50 कंटेस्टेंट्स एंट्री करेंगे, जो बगैर नियम के लायन के महल में गेम खेलेंगे।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
