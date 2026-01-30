Hindustan Hindi News
The 50 से एक और शॉकिंग एविक्शन, लवकेश के बाद शो से कटा 'बिग बॉस 19' की इस हसीना का पत्ता

संक्षेप:

'द 50' शो में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी स्टार्स सहित करीब 50 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। ऐसे में अब इस 'द 50' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 'द 50'से एक और एविक्शन की खबर सामने आ रही है।

Jan 30, 2026 05:14 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
मच अवेटेड रियलिटी शो 'द 50' अपने अनोखे फॉर्मेट और जानी-मानी हस्तियों की लाइनअप की वजह से इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इस शो को लेकर हर दिन नई अपडेट आ रही है। शो में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी स्टार्स सहित करीब 50 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। ऐसे में अब इस 'द 50' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 'द 50'से एक और एविक्शन की खबर सामने आ रही है।

'द 50' से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट

'द 50' शो से बीते दिनों खबर आई थी कि शो से 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम और मशहूर यूट्यूबर लवकेश कटारिया बाहर हो चुके हैं। वहीं, अब और फेमस पर्सनैलिटी के बाहर होने की खबर आ रही है, जिसका नाम आपको हैरान कर देगा। 'द 50' से मिस इंडिया विजेता व 'बिग बॉस 19' फेम नेहल चुडासमा का शो से पत्ता कट चुका है। खबरों की मानें तो, नेहल के एविक्शन का फैसला गेम में जीत दर्ज करने वाली टीम ने ही लिया था।

इसकी वजह से बाहर हुईं नेहल

खबरों की मानें तो 'द 50' में टास्क हुआ, जिसमें तीन टीम जीती और दो टीम हार गई। जहां विजेता टीम के कैप्टन ने मिलकर हारने वाली दोनों टीम में से एक-एक कंटेस्टेंट का नाम एविक्शन के लिए चुना। इसमें नेहल चुडासमा और नीलम गिरी निशाना बनीं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने नेहल चुडासमा के खिलाफ वोट दिया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। नेहल के एविक्शन ने सभी को हैरान कर दिया। बता दें कि 'द 50' का प्रीमियर 1 फरवरी को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर होगा। शो को रात के 9 बजे स्ट्रीम किया जा सकता है। इस रियलिटी शो में करीब 50 कंटेस्टेंट्स एंट्री करेंगे, जो बगैर नियम के लायन के महल में गेम खेलेंगे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
