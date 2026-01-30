The 50 से एक और शॉकिंग एविक्शन, लवकेश के बाद शो से कटा 'बिग बॉस 19' की इस हसीना का पत्ता

संक्षेप: 'द 50' शो में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी स्टार्स सहित करीब 50 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। ऐसे में अब इस 'द 50' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 'द 50'से एक और एविक्शन की खबर सामने आ रही है।

मच अवेटेड रियलिटी शो 'द 50' अपने अनोखे फॉर्मेट और जानी-मानी हस्तियों की लाइनअप की वजह से इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इस शो को लेकर हर दिन नई अपडेट आ रही है। शो में 'बिग बॉस' के कई पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी स्टार्स सहित करीब 50 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। ऐसे में अब इस 'द 50' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 'द 50'से एक और एविक्शन की खबर सामने आ रही है।

'द 50' से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट 'द 50' शो से बीते दिनों खबर आई थी कि शो से 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम और मशहूर यूट्यूबर लवकेश कटारिया बाहर हो चुके हैं। वहीं, अब और फेमस पर्सनैलिटी के बाहर होने की खबर आ रही है, जिसका नाम आपको हैरान कर देगा। 'द 50' से मिस इंडिया विजेता व 'बिग बॉस 19' फेम नेहल चुडासमा का शो से पत्ता कट चुका है। खबरों की मानें तो, नेहल के एविक्शन का फैसला गेम में जीत दर्ज करने वाली टीम ने ही लिया था।