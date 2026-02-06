Hindustan Hindi News
निक्की-आर्या की आपसी दुश्मनी ने डुबोए ₹50 हजार, ईगो के चक्कर में हाथ से निकला पैसे कमाने का मौका

निक्की-आर्या की आपसी दुश्मनी ने डुबोए ₹50 हजार, ईगो के चक्कर में हाथ से निकला पैसे कमाने का मौका

संक्षेप:

The 50 Nikki Tamboli vs Aarya Jadhav: ‘द 50’ में निक्की और आर्या को एक लाख रुपये कमाने का मौका मिला था, लेकिन ‘बिग बॉस मराठी 5’ में हुई दोनों की लड़ाई की वजह से दोनों ने ये मौका गवा दिया।

Feb 06, 2026 10:56 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
रिएलिटी शो ‘द 50’ के छठवें एपिसोड में निक्की तंबोली और आर्या जाधव के बीच की पुरानी कड़वाहट एक बार फिर उभरकर सामने आई है। दोनों के बीच चल रहे ‘ईगो वॉर’ का खामियाजा न केवल उन्हें, बल्कि उनके फैंस भुगतना पड़ा और जीती जा सकने वाली प्राइज मनी हाथ से निकल गई। आइए बताते हैं कि क्या हुआ।

निक्की-आर्या का हाई वोल्टेज ड्रामा

गेम मास्टर 'लायन' ने आर्या जाधव को अपने डेन में बुलाकर ‘इलेक्ट्रिक वायर गेम’ का टास्क दिया। इस खेल में आर्या को एक जिक-जैक ट्रैक से रिंग पार करानी थी। शर्त यह थी कि रिंग जितनी बार ट्रैक को छुएगी उतनी बार उनके पार्टनर को बिजली का झटका (करंट) लगेगा।

आर्या ने किसे बनाया अपना पार्टनर?

आर्या ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर निक्की तंबोली को अपना पार्टनर चुना। हालांकि, निक्की ने टास्क में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। गेम मास्टर ने लालच बढ़ाते हुए प्राइज मनी ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुईं। निक्की टास्क के लिए तैयार नहीं हुईं और आर्या ने निक्की को करंट खिलाने की जिद में अपना पार्टनर नहीं बदला। घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के समझाने के बावजूद आर्या की जिद की वजह से यह मौका हाथ से निकल गया।

बिग बॉस मराठी में हुई थी दाेनों की लड़ाई

निक्की और आर्या के बीच यह नफरत नई नहीं है। इनकी दुश्मनी की शुरुआत ‘बिग बॉस मराठी सीजन 5’ में हुई थी। उस दौरान एक फिजिकल टास्क के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, जो इतनी बढ़ गई कि आर्या जाधव ने आपा खोते हुए निक्की तंबोली को थप्पड़ जड़ दिया था। फिजिकल वॉयलेंस के चलते बिग बॉस ने आर्या को शो से बाहर निकाल दिया था। 'द 50' में भी आर्या उसी हार और अपमान का बदला लेने की कोशिश कर रही थीं, जिसके कारण उन्होंने टास्क खराब कर दिया।

फैजू और रिद्धि ने बचाई घर की लाज

जब निक्की और आर्या की वजह से गेम बिगड़ गया, तो गेम मास्टर ने घर वालों को दूसरा मौका दिया, लेकिन इस बार प्राइज मनी घटाकर सिर्फ ₹50 हजार कर दी गई। इस बार मिस्टर फैजू और रिद्धि डोगरा मैदान में उतरे। फैजू ने बड़ी सावधानी से गेम खेला और रिद्धि डोगरा ने करंट बेल्ट पहनकर झटके सहे। अपनी सूझबूझ और टीम वर्क की बदौलत दोनों ने टास्क पूरा किया और घर के खाते में ₹50 हजार जोड़ दिए।

किसको मिलेंगे ये पैसे?

बता दें, ‘द 50’ में सेलेब्स टास्क खेलकर फैंस के लिए कमा रहे हैं। मतलब निक्की और आर्या ने अपनी दुश्मनी की वजह से अपने फैंस के पैसे डुबो दिए।

The 50 Nikki Tamboli

