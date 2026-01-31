Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThe 50 Elimination Total 10 Contestants Evicted Know At least 5 Names
The 50 Eviction: लॉयन का शिकार हुए कुल 10 सेलेब्स, करण पटेल से झगड़े के बाद ये भी बाहर

संक्षेप:

The 50: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो के बाद अब ‘द 50’ भी 1 फरवरी से शुरू होने रहा है। बहुत ही कम वक्त के भीतर कुल 10 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गए हैं।

Jan 31, 2026 07:22 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी का दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो 'द 50' कल से शुरू होने जा रहा है। दर्शक इसे कलर्स टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर एन्जॉय कर पाएंगे। सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस' के बाद यह टीवी पर प्रसारित होने जा रहा दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा जिसमें कुल 50 कंटेस्टेंट होंगे और 'द लॉयन' नाम का एक फेसलेस किरदार इस शो को होस्ट करेगा। बिग बॉस की तरह यह इस शो में भी एक बड़ा सा घर होगा जिसमें सभी खिलाड़ी रहेंगे और इसे 'द पैलेस' नाम दिया गया है। शो से जुड़े कुछ ताजा अपडेट आए हैं जो आपको जान लेना जरूरी हैं।

कुल 10 कंटेस्टेंट हुए हैं एलिमिनेट

रियलिटी शोज से जुड़ी जानकारी साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'फिल्म विंडो' ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कल (शुक्रवार) तक कुल 10 सेलेब्रिटीज एलिमिनेट हो चुके हैं। जिनमें से पांच के नाम कन्फर्म हो चुके हैं। एलिमिनेट हो चुके खिलाड़ियों के नाम हैं-

'द 50' से बाहर हो चुके सेलेब्रिटीज

1. वंशज सिंह

2. सौरभ गडगे

3. दुष्यंत कुकरेजा

4. जाह्नवी किलेकर

5. सुमायरा शेख

करण से झगड़े के बाद वंशज बाहर

फिल्म विंडो के मुताबिक वंशज सिंह का करण पटेल के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद करण को कुछ पावर्स दिए गए थे। करण ग्रुप लीडर थे और उन्होंने वंशज का नाम लेकर उन्हें बाहर कर दिया। दुष्यंत कुकरेजा भी एलिमिनेट हो चुके हैं, हालांकि उनके नाम को लेकर कन्फर्मेशन नहीं है। इसके अलावा बिग बॉस मराठी का हिस्सा रह चुकीं जाह्नवी किलेकर भी एलिमिनेट हो चुकी हैं। वीडियो क्रिएटर सौरभ और स्टैंडअप कॉमेडियन सुमायरा भी एलिमिनेट हो चुकी हैं। बिग बॉस की तुलना में 'द 50' में सारा शो टास्क बेस्ड ही है।

The 50

