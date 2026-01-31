The 50 Eviction: लॉयन का शिकार हुए कुल 10 सेलेब्स, करण पटेल से झगड़े के बाद ये भी बाहर

संक्षेप: The 50: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो के बाद अब ‘द 50’ भी 1 फरवरी से शुरू होने रहा है। बहुत ही कम वक्त के भीतर कुल 10 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गए हैं।

टीवी का दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो 'द 50' कल से शुरू होने जा रहा है। दर्शक इसे कलर्स टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर एन्जॉय कर पाएंगे। सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस' के बाद यह टीवी पर प्रसारित होने जा रहा दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा जिसमें कुल 50 कंटेस्टेंट होंगे और 'द लॉयन' नाम का एक फेसलेस किरदार इस शो को होस्ट करेगा। बिग बॉस की तरह यह इस शो में भी एक बड़ा सा घर होगा जिसमें सभी खिलाड़ी रहेंगे और इसे 'द पैलेस' नाम दिया गया है। शो से जुड़े कुछ ताजा अपडेट आए हैं जो आपको जान लेना जरूरी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुल 10 कंटेस्टेंट हुए हैं एलिमिनेट रियलिटी शोज से जुड़ी जानकारी साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'फिल्म विंडो' ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कल (शुक्रवार) तक कुल 10 सेलेब्रिटीज एलिमिनेट हो चुके हैं। जिनमें से पांच के नाम कन्फर्म हो चुके हैं। एलिमिनेट हो चुके खिलाड़ियों के नाम हैं-

'द 50' से बाहर हो चुके सेलेब्रिटीज 1. वंशज सिंह

2. सौरभ गडगे

3. दुष्यंत कुकरेजा

4. जाह्नवी किलेकर

5. सुमायरा शेख