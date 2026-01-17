Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThe 50 contestants Vishal Pandey Could be Part of Upcoming reality show
बिग बॉस में रही थी जिसके थप्पड़ कांड की चर्चा, द 50 में नजर आ सकता है टीवी का यह स्टार

बिग बॉस में रही थी जिसके थप्पड़ कांड की चर्चा, द 50 में नजर आ सकता है टीवी का यह स्टार

संक्षेप:

The 50: टीवी का यह मशहूर एक्टर जियो हॉटस्टार और कलर्स पर शुरू होने जा रहे इस रियलिटी शो में नजर आ सकता है। अभी तक कई अन्य एक्टर्स के नाम की भी चर्चा रही है लेकिन यह एक्टर टीआरपी का ग्राफ ऊपर ले जाने का दम रखता है।

Jan 17, 2026 11:02 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार का एक नया रियलिटी शो लाने जा रहा है। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में इस शो का ऐलान किया गया था। दुनिया भर में धूम मचाने के बाद अब यह शो भारत में दस्तक देने जा रहा है और कंटेस्टेंट्स की संख्या और बाकी चीजों के आधार पर माना जा रहा है कि यह बिग बॉस से भी बड़ा रियलिटी शो साबित होगा। कयासों का सिलसिला शुरू हो चुका है कि इस शो के पहले सीजन में कौन से सेलेब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे। अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती समेत अभी तक कई नाम सामने आ चुके हैं और इसी लिस्ट में एक नया नाम है विशाल पांडे का।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

द 50 का हिस्सा हो सकते हैं विशाल

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा रह चुके विशाल पांडे थप्पड़ कांड के बाद अचानक सुर्खियों में आ गए थे। रिपोर्ट्स की मानें तो विशाल पांडे द 50 के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो टीआरपी का मीटर ऊपर ले जाने का माद्दा रखते हैं। यूट्यूब और अपने म्यूजिक वीडियोज की वजह से विशाल पांडे ने काफी पॉपुलैरिटी पाई है और फिर सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो की वजह से भी उन्हें बेहिसाब फेम मिला। थप्पड़ कांड की वजह से विशाल पांडे अचानक चर्चा में आ गए थे और कई हफ्तों तक सुर्खियों में रहे।

ये भी पढ़ें:एक्शन-थ्रिलर से पैक रहेगा हफ्ता, नेटफ्लिक्स पर आएंगी ये 5 फिल्में और सीरीज
ये भी पढ़ें:क्या हिमेश ने 16 साल की उम्र में दिया था सलमान को काम? शो में सुनाया था किस्सा

मेकर्स को विशाल की हां का इंतजार

इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक द 50 के मेकर्स ने विशाल पांडे से संपर्क किया है, हालांकि एक्टर की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। अपकमिंग रियलिटी शो का हिस्सा बन सकने वाले बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो दिव्या अग्रवाल, फैसू शेख और करण पटेल जैसे खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा जारी है। बात द 50 के कॉन्सेप्ट की करें तो इस रियलिटी शो में कुल 50 खिलाड़ियों के साथ खेल की शुरुआत होगी और बिग बॉस की तरह इस शो में भी टास्क होंगे और अलग-अलग ट्विस्ट के आधार पर खिलाड़ी एक-एक करके एविक्ट होते जाएंगे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
The 50

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।