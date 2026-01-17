बिग बॉस में रही थी जिसके थप्पड़ कांड की चर्चा, द 50 में नजर आ सकता है टीवी का यह स्टार
The 50: टीवी का यह मशहूर एक्टर जियो हॉटस्टार और कलर्स पर शुरू होने जा रहे इस रियलिटी शो में नजर आ सकता है। अभी तक कई अन्य एक्टर्स के नाम की भी चर्चा रही है लेकिन यह एक्टर टीआरपी का ग्राफ ऊपर ले जाने का दम रखता है।
कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार का एक नया रियलिटी शो लाने जा रहा है। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में इस शो का ऐलान किया गया था। दुनिया भर में धूम मचाने के बाद अब यह शो भारत में दस्तक देने जा रहा है और कंटेस्टेंट्स की संख्या और बाकी चीजों के आधार पर माना जा रहा है कि यह बिग बॉस से भी बड़ा रियलिटी शो साबित होगा। कयासों का सिलसिला शुरू हो चुका है कि इस शो के पहले सीजन में कौन से सेलेब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे। अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती समेत अभी तक कई नाम सामने आ चुके हैं और इसी लिस्ट में एक नया नाम है विशाल पांडे का।
द 50 का हिस्सा हो सकते हैं विशाल
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा रह चुके विशाल पांडे थप्पड़ कांड के बाद अचानक सुर्खियों में आ गए थे। रिपोर्ट्स की मानें तो विशाल पांडे द 50 के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो टीआरपी का मीटर ऊपर ले जाने का माद्दा रखते हैं। यूट्यूब और अपने म्यूजिक वीडियोज की वजह से विशाल पांडे ने काफी पॉपुलैरिटी पाई है और फिर सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो की वजह से भी उन्हें बेहिसाब फेम मिला। थप्पड़ कांड की वजह से विशाल पांडे अचानक चर्चा में आ गए थे और कई हफ्तों तक सुर्खियों में रहे।
मेकर्स को विशाल की हां का इंतजार
इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक द 50 के मेकर्स ने विशाल पांडे से संपर्क किया है, हालांकि एक्टर की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। अपकमिंग रियलिटी शो का हिस्सा बन सकने वाले बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो दिव्या अग्रवाल, फैसू शेख और करण पटेल जैसे खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा जारी है। बात द 50 के कॉन्सेप्ट की करें तो इस रियलिटी शो में कुल 50 खिलाड़ियों के साथ खेल की शुरुआत होगी और बिग बॉस की तरह इस शो में भी टास्क होंगे और अलग-अलग ट्विस्ट के आधार पर खिलाड़ी एक-एक करके एविक्ट होते जाएंगे।
