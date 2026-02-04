औरत हो औरत की तरह… द 50 में अदनान शेख ने सपना चौधरी से कहा कुछ ऐसा, ट्रोल कर रहे लोग
द रिऐलिटी शो में भी बिग बॉस की तरह झगड़े अब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सपना चौधरी और अदनान शेख के बीच झगड़े की एक क्लिप वायरल है। इसमें अदनान ने सपना को कुछ ऐसा बोला कि लोग इसे गलत बता रहे हैं।
द 50 रिऐलिटी शो में बवाल शुरू हो चुका है। कंटेस्टेंट्स आपस में भिड़ रहे हैं और इसका डिसकशन सोशल मीडिया फोरम्स पर भी शुरू हो चुका है। अब अदनान शेख और सपना चौधरी के बीच हुई तू-तू-मैं-मैं को सोशल मीडिया की क्लिप वायरल है। अदनान ने सपना से कुछ ऐसा कहा कि लोग भड़क गए हैं। लोग अदनान के कमेंट को मिसोजिनिस्ट और पितृसत्तात्मक कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे सपना की गलती बता रहे हैं। यहां जानें क्या था पूरा मामला।
गेम में इस बात पर हुआ झगड़ा
जियो हॉटस्टार का शो द 50 शो धीरे-धीरे चर्चा में आ रहा है। रिऐलिटी शो में एक टास्क था जिसमें कंटेस्टेंट्स को कुछ चीजों तोड़कर इनके अंदर से सेफ्टी कार्ड निकालना था। अरबाज पटेल, अदनान शेख सहित कुछ और कंटेस्टेंट्स ने रूल तोड़ने की कोशिश की। सपना चौधरी ने देख लिया और उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाया। इसके बाद सपना और अदनान के बीच गहमा-गहमी शरू हो गई।
सपना से क्या बोले अदनान
सपना चौधरी भड़क गईं और उन्होंने अदनान को गाली दी। इस पर अदनान बोले, 'तू मर्द लोगों की तरह गाली क्यों दे रही है? औरत है औरत की तरह रह।' ये सुनकर सपना तमतमा गईं, बोलीं, तू मुझे याद मत करा मैं औरत हूं या मर्द हूं, ऐसा मारूंगी ना बाहर मिलेगा तो। तू तो कुछ भी नहीं है, रोज देखती हूं तुम्हारे जैसे मर्द मैं। आया बड़ा।
लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स
रेडिट पर ये क्लिप पोस्ट करके एक यूजर ने लिखा है 2026 में ऐसा पैट्रिआर्कल और मिसोजिनिस्ट रिमार्क? इस रिऐलिटी शो का स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। इस पर एक ने कमेंट किया है, मुझे इस शो से बहुत उम्मीदें थी लेकिन इसमें कुछ सिलेब्रिटीज गेम खेल रहे हैं। एक ने लिखा है, दोनों ही गलत हैं यहां। सपना ने मर्दानगी की बात की और गाली दी। कई लोग लिख रहे हैं कि शो बेकार है और झेला नहीं जा रहा। एक ने लिखा है, इसमें आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही हैं। धीरे-धीरे सब एक्सपोज होंगे। एक ने लिखा है, अदनान बहुत वाहियात है, मर्द नहीं है, बच्चों जैसी हरकते हैं।
द 50 के कंटेस्टेंट्स
रिऐलिटी शो द 50 में करण पटेल, मिस्टर फैसू, दिग्विजय राठी,सपना चौधरी, अदनान शेख, उर्वशी ढोलकिया, चाहत पांडे वगैरह कंटेस्टेंट के तौर पर खेल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
और पढ़ें
