The 50: आ गई कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट, 'द 50' का हिस्सा बनेंगे ये सेलेब्रिटीज

संक्षेप:

The 50 Confirm Contestants: बिग बॉस से भी बड़ा रियलिटी शो आने जा रहा है और हर कोई यह जानने को बेताब है कि इस शो के पहले सीजन में कौन से सेलेब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे। तो लीजिए, कुछ नाम सामने आ चुके हैं।

Jan 19, 2026 07:44 pm IST
अभी तक बिग बॉस को ही टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जाता था। लेकिन जल्द ही यह पैमाना बदलता नजर आ सकता है। क्योंकि कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार 'बिग बॉस' से भी बड़ा रियलिटी शो लेकर आने वाले हैं। इसका ऐलान बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिलाने के दौरान किया गया था। जहां एक तरफ बिग बॉस में 16 से 18 कंटेस्टेंट होते हैं, वहीं इस शो की शुरुआत ही 50 खिलाड़ियों के साथ होगी। यानि यह अभी तक का पहला ऐसा रियिलटी शो होगा जिसमें इतनी बड़ी तादात में सेलेब्स शो का हिस्सा बनेंगे।

कौन से सेलेब्रिटीज बनेंगे 'द 50' का हिस्सा

'द 50' के पहले सीजन में कौन से सेलेब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। एक तरफ जहां कयासों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ अनऑफिशियली भी प्लेटफॉर्म्स पर नामों का उजागर किया जाना शुरू हो गया है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें जारी करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक ताजा पोस्ट में कुछ सेलेब्रिटीज का नाम बताया है जो द 50 के पहले सीजन का हिस्सा हो सकते हैं। बिग बॉस तक के मुताबिक ये सभी नाम कन्फर्म हो चुके हैं।

यह है 'द 50' के कन्फर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट

पोस्ट के मुताबिक, "करण पटेल, फैसल शेख, दिव्या अग्रवाल, शाइनी दोशी, मोनालिसा और विक्रांत को 'द 50' के लिए ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है। वहीं अर्चना गौतम, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, बेबिका धुर्वे, निकिता भामिदिपति, मृदुल तिवारी और नेहल चुडासमा के भी भाग लेने की पुष्टि की गई है। हालांकि उनके शो का हिस्सा बनने का ऑफिशियल ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा।" जाहिर है कि जहां मेकर्स इस शो के प्रमोशन पर पूरा जोर लगा रहे हैं, वहीं फैंस भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं।

बिग बॉस की तुलना में अलग होंगी ये चीजें

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी लीक हो गया था जिसमें 'द 50' के घर की पहली झलक देखने को मिली। बिग बॉस की तुलना में इस शो में कई चीजें अलग होंगी। उदाहरण के लिए जहां बिग बॉस हाउस में किचन होता है जौ कि ज्यादातर मुद्दों की जड़ बनता है। वहीं इस घर में किचन जैसा कुछ नहीं होगा। हालांकि यह घर बिग बॉस के घर की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वजह साफ है कि बिग बॉस की तुलना में इस घर में दोगुने से भी ज्यादा लोगों को रहना है। लेकिन यह शो बिग बॉस की तुलना में कितना बड़ा हिट होगा? यह तो वक्त ही बताएगा।

